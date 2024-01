Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 15 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2024 yılı Yatırım Programında Keşan’ın en önemli sorunlarına yönelik bir ödeneğinin ayrılmadığını anımsatarak, Keşan-Enez Yolu, Yayla Dalgakıran, Keşan Gıda OSB projelerinin akıbetini sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Her yıl Ocak ayında yayımlanan yatırım programlarında Edirne ve Keşan’da iktidar partisinin yetkililerinin çarşaf çarşaf demeç verdiklerini ama 2024 yılında bu yetkililerinin dillerinin lâl olduğunu kaydeden CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Edirne'nin 2024 yılı yatırım programında 35 projeye 10 milyar 355 milyon 924 bin 773 TL ödenek ayrıldığını ancak bu ödenek içinde Keşan’ın olmadığını da gördüklerini belirtti. Çakır, "Keşan’ı yok sayan, adeta cezalandıran AKP iktidarına en güzel cevap 31 Mart 2024 Mahalli İdariler seçimi olacaktır" dedi.

1960 YILINDA YAPILAN KEŞAN-ENEZ YOLU 2024’TE YİNE YOK!

Yıllardır can ve mal kayıplarının yaşandığı Keşan-Enez Yolu Karayolu ile ilgili olarak 2024 yılında yine hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Başkan Çakır, merhum milletvekili Erdin Bircan’ın yıllardır TBMM’de olsun, yerelde olsun Keşan-Enez Yolu’nu gündeme getirdiğini ancak 22 yıldır iktidarda bulunan AK Parti'nin bu yıl da yatırım programına koymadığını gördüklerini belirterek, "1960 yılında yapılan ve o yılki standartlarda kalan Keşan-Enez Karayolu’nda can ve mal kayıplarının yaşanıyor" dedi.

5 KM 2 YILDA BİTİRİLDİ 58 KM KİM BİLİR KAÇ YILDA BİTECEK?

Keşan-Enez Karayolu'nun CHP’nin her dönem takipçisi olduğunu hatırlatan Başkan Çakır, karayolunun iyileştirilmesi süreci ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Merhum vekilimizin girişimleriyle 2014 yılında Kılıçköy’e kadar 5 km’sinde iyileştirme yapıldı. Bircan, 5 km’lik Enez Kavşağı-Kılıçköy arasındaki iyileştirmeyi 2 yılda yaptıklarını Bakanlığın 58 km’lik yolu kaç yılda yapacak takip edeceğini de eklemişti. O dönem merhum Bircan, Jandarma Trafik’in verilerine göre, Keşan- Enez yolunda kaza oranları sürekli arttığını ve kazalarda yaralanma oranlarının ise 2014’ten 2015’e yüzde yüzden fazla artış sağlandığını söylemişti. 2018 yılında Erdin Bircan’ın vefatından sonra Okan Gaytancıoğlu vekilimiz de milletvekilliği süresince Keşan-Enez Karayolu’nu gündeme getirdi. 2022 Nisan ayında can kaybıyla sonuçlanan kaza sonrası TBMM’de yine gündeme getiren milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu, Keşan-Enez Karayolu’nun can almaya devam ettiğini, Keşan-Enez yolunun durumunun utanç vesikası olduğunu ve bu vesikanın da AKPʼnin boynunda asılı durumda olduğunu söylemişti. En son olarak da vekilimiz Gaytancıoğlu, Keşan-Enez Karayolunun 2023 yatırım programına yine alınmaması ile ilgili olarak eleştirilerini sürdürmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü mücadelenin takipçisi ve onun adıdır. 2023 Mayıs ayında seçilen Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan da seçildikleri gibi ilk olarak Keşan-Enez Karayolu’nun gündeme getirmişlerdir. Önceki dönem İlçe Başkanlarımız Keşan-Enez Karayolu ile ilgili konunun takipçisi oldular ve yerel basında açıklamalarıyla gündemde tuttular.”

ÇED RAPORU YAYINLANAN DALGAKIRAN PROJESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Yayla Balıkçı Barınağı'nın bilimsel olarak hatalı yapılması sebebiyle on yıllar sonunda Yayla Sahili’nin yok olduğunu ve AKP İktidarın aynı Keşan-Enez Karayolundaki umursamazlığının devam ettiğini sahilin yok olmasına önlem amacıyla yapılması planlanan ve 16 Mayıs 2014 tarihinde Nihai ÇED raporu bulunan Yayla Dalgakıran Projesinin 2024 yılı yatırım programında olmadığını hatırlattı.

Çakır, Yayla Dalgakıran Projesi ile ilgili olarak merhum vekil Erdin Bircan’ı bir kere daha andığını ve önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na da verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, dalgakıran projesi ile ilgili de şunları söyledi: “Merhum Bircan, Yayla Balıkçı Barınağı ile ilgili yapılan mühendislik hatası nedeni ile Yayla’da sahilin yok olduğunu 12 Eylül 2017’de TBMM’de gündeme getirmiş, Yayla Limanı’nın yapım sıralarında dalgakıranın yanlış yönlendirilmesi sonucu sahil yok olduğunu aktarmıştı. Önceki dönem vekilimiz Okan Gaytancıoğlu, yeni seçilen vekillerimiz Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, önceki dönem İlçe Başkanlıklarımız Yayla’nın sahilini yok olmasının önleyecek olan dalgakıran projesinin yatırım programlarına alınması için canla başla çalıştılar, konuyu gündeme getirdiler. Gündeme getirdiler ama AKP’li Keşan Belediye Başkanıyla il ve ilçe yöneticileri, 2 yılda bir değişen Edirne Valilerini Yayla’ya getirip siyasi şovlarını yaptılar. Sonuç ortada 16 Mayıs 2014 tarihinde nihai ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü sitesinde yayımlanmışken ortada projeyi göremiyoruz ama her lodosta Yayla’nın yok oluşunu görüyoruz.”

YERİNDE YELLER ESEN OSB İÇİN KAÇ TL HARCANDI?

Öte yandan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Gıda İhtisas OSB (Organize Sanayi Bölgesi)’nin yatırım programına alınmayarak 2024 tarihinde belirsizliğini koruduğunu söyledi.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Keşanlı seçmene 5 bin kişiye istihdam edeceği vaadini vermiş ama OSB alanında işletmeler yerine istihdam hayali kadar boş arazilerin olduğunu gördüklerini kaydeden Başkan Çakır, “Keşan Gıda İhtisas Toplantılarının AKP’nin toplantılarına dönüştürülüyor. En son yapılan yönetim kurulu toplantısında AK Parti Keşan İlçe Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili hatta ne hikmetse Yenimuhacir Belediye Başkanı da oradaydı. Bu proje AK Parti'nin mi, Keşan’ın projesi mi? Bu kadar mı ciddiyetsizlik olur! Ciddiyetsizliğin yanında projeyle ilgili belirsizliğin sardığı bir de telaş var. Kamu, kurum kuruluşlarını geziyorlar. 10’a varan yatırımcı olduğunu söylüyorlar hani 2023’ün Haziran’ında Keşan Gıda İhtisas OSB bitecekti? 2022’nin ek yatırım programına alındığı söylemişti AK Parti Edirne Milletvekili. Bugüne kadar yerinde yeller esen OSB için kaç TL harcandı? 5 bin kişiye hayal tacirliği yaptığınız OSB’nin hesabını soracak bu millet. 2 yılda değişen Edirne Valilerine birtakım kağıtlar imzalatıp, süslü sözlerle umut dağıtmaya çalışanlardan bu millet hesap soracak. Keşan’daki odaların da bu konuda kendilerini sorgulamaları gerek" diye konuştu.

Çakır, bu işin siyaset üstü olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, Keşanlıların 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminde bunun da hesabını elbet soracağını kaydetti.