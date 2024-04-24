Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıldönümü, dün gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ve şenlikleriyle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Törenler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.

Saat 10.00’da başlayan programa, Keşan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, SP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz, Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile öğrenciler ve okul müdürleri katıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz’ın’ın anıta iki minik öğrenci ile çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve Keşan Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi.

Hava Muhalafeti nedeniyle Keşan Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de programa devam edildi.

11.00’de Keşan Atatürk Spor Salonu’nda yapılan törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenerel Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, esnaf odaları başkanları, muhtarlar ile spor salonunu hınca hınç dolduran vatandaşlar katıldı.

Tören, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı dururuşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Anafartalar İlkokul Öğrencisi Duru Bilgiç, çocuklar adına bir konuşma yaptı.

Bilgiç’in konuşması şöyle;

“Bugün Türk Çocuğunun en büyük bayramının 104. Yılını kutlamanın/sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Gönüllerimiz sevinç ve gururla dolu... Bu seçkin günü , büyük bir ulusun mutlu çocukları olarak kutluyoruz.

Bağımsızlığımıza bayrak açışımızın ilk harcı olan bu bayram hepinize kutlu olsun... 23 Nisan 1920 , bütün dünyaya meydan okuduğumuz , Tutsaklık zincirini kırdığımız gündür.. Bugün yeni Türk Devletinin kurulduğu gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenliğimizin"sonsuz sembolü olan,Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş günüdür.... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir gündür bugün.. Ordusu dağıtılmış , yurdu işgal edilmiş bir ulusun yeniden toparlanma , ayağa kalkma , yurduna ve kendi geleceğine sahip çıkma kararını aldığı gündür bugün.. Bu büyük ve önemli günü Türk çocuklarına Atatürk armağan etmiştir.

Bu bayram bizim bayramımız,sevinin arkadaşlar.; Atatürk gibi bir öndere sahip olduğunuz için sevinin.

Onun ilkelerini meşale kabul edip, elden ele,gönülden gönüle , kuşaktan kuşağa taşımalıyız Onun devrimleri doğrultusunda hareket ederek ve çok çalışarak çağdaş uygarlık düzeyine çıkabiliriz. O'na yalnız birbirimize yaklaştıkça , birbirimizi aklın ve özgürlüğün ışığında anlamaya çalıştıkça layık olabiliriz...

Yürüyelim Arkadaşlar, yüzümüzü aydınlık yarınlara çevirip)ainımızı dik tutarak yürüyelim. Güzel yarınlar için yürüyelim, yürüyelim ki yer gök inlesin Yürüyelim ki tertemiz sevgimizle , neşemizle bu ülke şenlensin... Sevgili arkadaşlar " İşte bayramımız geldi. Sevinin, eğleni ve bayram yapın. Mutluluk nidaları bizim için doldursun yurdumuzun dört bir yanını ve bizler kahraman bir kuşağın çocukları! olarak en büyük bayramımızı kutlayalım. Bayramımız hepimize kutlu ve mutlu olsun. Ne mutlu 23 Nisanı yaratanlara ne mutlu 23 Nisanı yaşatanlara ne mutlu Türk çocuklarına”

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile program devam etti.

Saz’ın konuşması şöyle;

“Her ulusun tarihinde, etkisini asırlarca sürdürecek dönüm noktaları vardır. Bizim de şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktası ve kazanımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın onurunu gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü ile yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşunun gerçekleşmesini sağlayan günün “104.Yıldönümü”…

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile “Ulusal Kurtuluş Savaşı”nı başlatmış, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararlar ile ''Ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağını” ortaya koymuştur.

Egemenliğin ulusta olduğuna inanmış ve bu inançla "Ulusu yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir." ilkesini benimsemiştir.

Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. 23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisimizin toplandığı 23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür.Yok edilmeye çalışılan bir ulusun tek millet, tek yürek olduğu 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ve nihayetinde Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin en önemli adımlardan biri olmuştur. Bu bayram yarının büyükleri olan siz çocukların bayramıdır.Büyük Önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni siz çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Yüce Atatük'ün sizlere verdiği değerin bilinciyle, O'nun yolundan ayrılmadan, ülkemize ve Ulusumuza yararlı yurttaşlar olabilmek için çalışmak en önemli görevinizdir.

Bu görevin tarihsel sorumluluğunun gereklerini yerine getireceğinize, elde edeceğiniz yeni başarılarla ülkemizin gelişip güçlenmesini sağlayacağınıza inancımız sonsuzdur.

Bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılmaya başlamış , dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkeyiz.

104 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin öz cevheri ulusal egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliği de sonsuza dek sürecektir. Daima yaşayacak ve yaşatacağız. Bu duygu ve düşünceler ile başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle bir kez daha anıyor, bu günü anlamlandıran çocuklarımızın, ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, saygılarımı sunarım.”

Ardından Ortaokullararası Şiir Yarışması’nda 1.olan Nevzat Kahraman Ortaokulu’ndan Hasan Pamukçu, 1.olan eserini okudu.

Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adına düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İlkokullar arası resim dalında 1.olan Raşit Efendi İlkokulu’ndan Eslem Beyazkendir, ortaokullararası şiir yarışmasında 1.olan Nevzat Kahraman Ortaokulu’ndan Hasan Pamukçu ve kompozisyon yarışmasında 1.olan Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Sel’e ödüllerini Keşan Kaymakam Cemalettin Yılmaz;

İlkokullarası arası resim dalında 2.olan Beyendik Ortaokulu Ülkü Dak, ortaokullarası şiir yarışmasında 2.olan Süleyman İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Fansa ve ortaokulları kompozisyon yarışmasında 2.olan Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokul Öğrencisi Muhammed Çiçek’e ödüllerini 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül; Ortaokullar arası kompozisyon dalında 3.olan Özel Nevzat Kahraman Ortaokulu Öğrencisi Azra Dalkıran’a ödülünü Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, İlkokullarası resim dalında 3.olan Anafartalar İlkokulu öğrencisi Mina Anı Pektaş’a, ortaokullararası şiir yarışması 3.olan Beyendik Ortaokulu öğrencisi Dila Su Şalgamcılar’a ödülleri Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan tarafından verildi.

Ödül töreninin verilmesinin ardından Halk Eğitim Merkezi, Anafartalar İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin gösterileri, Anafartalar İlkokulu öğrencilerinin 1.ve 3.sınıf öğrencilerinin gösterileri, Keşan Halk Eğitim Merkezi’nde görevli usta ve kursiyerin müzik dinletisi, Ahmet Yenice Ortaokulu Halk Oyunları ekibin gösterisi ve son olarak da Keşan Belediye Sanat Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile program sona erdi.