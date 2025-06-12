Hindistan’ın Ahmedabad kentinde Air India’ya ait bir uçak, Londra Gatwick’e gitmek üzere havalanırken havalimanı yakınlarında kaza yaptı. Olayda 242 yolcu bulunuyordu.Hindustan Times / ANKARA (İGFA) - Hindustan Times'da yer alan habere göre Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Ahmedabad Havalimanı’nda, Air India’ya ait AI171 sefer sayılı uçak, Meghaninagar bölgesinde kaza yaptı.

Uçakta 242 yolcu bulunuyordu.

YOĞUN SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

PTI haber ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, havalimanı bölgesinden gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited.(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)(Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

Kazanın detayları henüz netleşmezken, olay yerinde kurtarma ve inceleme çalışmaları başladı.

Bu arada Air India, kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini gerçekleştiren AI171 sefer sayılı uçuş, bugün 12 Haziran 2025'te bir olaya karıştı. Şu anda ayrıntıları tespit ediyorz ve en kısa sürede web sitemiz ile X hesabımız üzerinden güncellemeleri paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.