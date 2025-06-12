Avrupa’nın katı vize politikaları Türk turistini vizesiz destinasyonlara yöneltirken, Schengen ülkeleri ekonomik kayıp riskiyle karşı karşıya kaldı. Yeni Rotalar: Rusya, Moldova, Kıbrıs ve Latin Amerika...Ömer AYDOĞDU - gazeteabc.com / BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği’nin, özellikle Schengen bölgesindeki Yunanistan, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladığı katı vize politikaları, turizm dengelerini sarsıyor. Aylarca randevu alınamaması, artan ret oranları ve belirsiz süreçler, Türk turisti Avrupa’dan uzaklaştırarak vizesiz destinasyonlara yöneltiyor.

2025 yaz sezonunda Türk turistin yeni rotaları, Avrupa turizmine alarm çaldırıyor.

TÜRK TURİST ROTAYI DEĞİŞTİRİYOR

2024 yazında yaklaşık 5 milyon Türk turistin yurt dışına çıktığı tahmin edilirken, bu turistlerin büyük kısmı geçmişte Yunan adaları, Güney İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa destinasyonlarını tercih ediyordu. Ancak 2025 itibarıyla vize engelleri nedeniyle tercihler hızla değişti.

Rusya (Moskova, St. Petersburg), Moldova (Kişinev), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ gibi vizesiz ülkeler ile Küba, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve Panama gibi Latin Amerika destinasyonları revaçta.

Festival, turizm gibi vizesiz rotalarda uzmanlaşan firmalar, bu değişimle birlikte vizesiz rotalara talebin yüzde 40 arttığını belirtiyor.

AVRUPA TURİZMİ İÇİN KAYIP RİSKİ

Türk turistin Avrupa’dan uzaklaşması, özellikle Yunan adaları, Güney İtalya, İspanya ve Fransa gibi Akdeniz ülkelerinde ekonomik yankı uyandırıyor.

Türk turistlerin bıraktığı döviz, bu bölgelerdeki sezonluk işletmeler için kritik bir gelir kaynağıydı. Turizm uzmanları, vize krizinin devam etmesi halinde Avrupa’nın ciddi bir ekonomik kayıp yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

VİZESİZ ÜLKELER FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR

Schengen ülkeleri Türk turistin güvenini kaybederken, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Tayland ve Dominik Cumhuriyeti gibi vizesiz veya kolay vize veren ülkeler bu ilgiden kârlı çıkıyor. Doğal güzellikler, uygun fiyatlar ve vize kolaylığı, bu destinasyonları Türk turistlerin gözdesi haline getirdi.

TURİZM SEKTÖRÜNDEN ACİL ÇAĞRI

Turizm profesyonelleri, Schengen ülkelerine vize süreçlerini sadeleştirme çağrısı yaptı. Türk turistlerin Avrupa’dan soğuduğunu belirten turizm profesyonelleri, "Uzun, maliyetli ve güvensiz vize süreçleri, turistleri alternatif destinasyonlara yöneltiyor. Schengen ülkeleri bu politikaları gözden geçirmezse, Türk turistin geri dönüşü zorlaşabilir” uyarısında bulundu.