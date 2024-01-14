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Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 13 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ikinci çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Balıkesir Gönen’den, Afyon Emirdağ’dan, Manisa Demirci’den ve Tekirdağ Çerkezköy’den oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 1 milyon 606 bin 662 TL ikramiye kazandı.

10-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.