Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında 2024 yılı ilk 5 aylık döneminde iç hatlarda 37 milyon 108 bin 806, dış hatlarda ise 44 milyon 923 bin 142 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Turizm bölgelerindeki havalimanlarında 5 ayda 16 milyonun üzerinde yolcu ağırlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayında ülke genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 475’e dış hatlarda ise 77 bin 751’e ulaştığını belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 200 bin 666’ya ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında mayıs ayındaki toplam uçak trafiğinin yüzde 7,5 arttığını belirtti.

Mayıs ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 158 bin 431’e, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 54 bin 832’ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 20 milyon 230 bin 573 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Mayıs ayında hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit geçişler dâhil toplamda yüzde 7,5 artış gösterdi. Mayıs ayında yük trafiği ise iç hatlarda 69 bin 126 ton, dış hatlarda 335 bin 629 ton olmak üzere toplamda 404 bin 754 tona ulaştı.” diye konuştu.

TOPLAM UÇAK TRAFİĞİNİN YÜZDE 8,4 ARTTI

2024 yılının ilk 5 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 348 bin 970’e dış hatlarda ise 298 bin 791’e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 854 bin 138 uçak trafiğinin yaşandığını bildirdi. 2024 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,8, dış hat uçak trafiğinde ise yüzde 10,3 artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinin yüzde 8,4 arttığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye geneli havalimanlarımızda iç hatlarda 37 milyon 108 bin 806, dış hatlarda ise 44 milyon 923 bin 142 olmak üzere bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcuya hizmet verildi” dedi.

2024 yılı Mayıs ayı sonunda hizmet verilen yolcu sayısının ise 2023 yılının aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 11,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 olmak üzere direkt transit yolcu sayısı ile birlikte toplamda yüzde 12,7 artış olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, “Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 325 bin 365 ton, dış hatlarda 1 milyon 452 bin 784 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 778 bin 150 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

31 MİLYON 37 BİN 578 YOLCU SAYISINA ULAŞILDI

İstanbul Havalimanı’na Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 351, dış hatlarda ise 34 bin 422 olmak üzere toplamda 44 bin 773’e ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 476 bin 12, dış hatlarda ise 5 milyon 298 bin 68 olmak üzere toplamda 6 milyon 774 bin 80 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 2 artış meydana geldi. Mayıs ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi.” diye konuştu.