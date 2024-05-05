Hırdavat fuarı için 90 ülkeden 3 bini aşkın yabancı ziyaretçi İstanbul'a geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrasya'nın Hırdavat Fuarı olan Hardware Eurasia; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve RX TÜYAP iş birliği ile 9 Mayıs'ta kapılarını açacak.

90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği Avrasya Hırdavat Fuarı, Fastener Expo Eurasia Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

12 milyar dolar seviyelerinde ihracat kapasitesiyle hırdavat sektörünün ev sahipliği yaptığı fuarın gelecek açısından çok büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin gelecekte hırdavat sektörünün dünyadaki önemli merkezleri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek üretici, distribütör ve dağıtıcı firmalarla birlikte dünyada hırdavatın merkezinin İstanbul ve Türkiye olması yönünde buluşmalara, fuarlara devam ettiklerini kaydetti. 500 milyar dolarlık dünya hırdavat pazarından Türkiye'nin yüzde 2 seviyesinde pay aldığının bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Türkiye pazar payını artırmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda. Hardware Eurasia Fuarını ve İstanbulu hırdavat endüstrisinin dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (HISİAD) sektör duayenliği ve RX Tüyap iş birliğiyle, İstanbuldaki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde hırdavat endüstrisinin tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan fuar 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçen yıl olduğu gibi Fastener Expo Eurasia Fuarıyla eş zamanlı düzenlenecek Hardware Eurasiaya; Orta Doğuda Suudi Arabistan odaklı olmak üzere 14 ülkede ve Almanyada da yapı marketler özelinde tanıtımı yapılarak 90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor. 2023 yılında da yapı market, beyaz eşya, enerji ve güç üretimi, otomotiv sektörü yetkililerinin yoğun ilgisi ile güçlü iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayan fuar, bu yıl da sektör profesyonellerinin buluşma noktası olma misyonuyla yoluna devam ediyor

Türkiye'nin lider hırdavat üretici firmalarını aynı çatı altında toplayarak ticaret bağları güçlü coğrafyalardan profesyonel ziyaretçiler ile her yıl İstanbul'da buluşturan bir ihtisas fuarı olan Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia'da temel hedefin; katılımcı firmaların üretim kapasitelerini, teknoloji kullanımlarını yerli ve yabancı hedef kitlelere tanıtmak, yeni ihracat pazarları oluşturmak ve sektörün ihracat hedeflerini yükseltmesine katkı sağlayacak platformu yaratmak olduğunu vurgulayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Hardware Eurasia Fuarını uluslararası bir fuar haline getirmek ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Çevre ülkeler ve dünyada gelişen fırsatlarla ilgili böylesi dev bir organizasyonun üçüncü kez düzenlendiğinin bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, özellikle pandemi sonrası oluşturulan değişikliklerle ilgili hırdavat ürünleri de çok ciddi değiştiğini söyledi.

Yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatı olan hırdavat sektörünün 2024 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,9 artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise Almanya, Rusya ve Irak oldu. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin de yer aldığı "TR-METALENDEKS: Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi" sonuçlarına göre; Hırdavat ihracatı miktar ve değer endeksleri mart ayında yükseldi. Rapora göre, miktar endeksi iki ay üst üste artış göstererek mart ayında 407 bin 774 ton ihracat yapıldı. Aylık ihracatın yeniden 1 milyar doların üzerine çıktığının belirtildiği sonuçlara göre miktar olarak ihracatta artışlar talep tarafında toparlanma için sinyal verdi.