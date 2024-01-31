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Bu dönemde mülkünü satmak isteyenlerin bir kez daha düşünmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, özellikle de faiz geliri için mülkünü satmayı düşünenlere uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstoç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, Kasım ayıdan itibaren fiyatların gerilediği gayrimenkul piyasasının normalleşme sürecine girdiğini, ancak bu dönemde faiz geliri için mülkünü satmak isteyenler olduğunu söyledi.

Mülkünü satmak isteyenlerin bir kez daha düşünmesi gerektiğini de dile getiren Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, özellikle de faiz geliri için mülkünü satanların gelecekte pişman olabileceğini açıkladı.

Mülk sahiplerinin herhangi bir acil ihtiyacı yoksa elindeki mülkünü bu dönemde satmamasını öneren Şenay Araç, “Fiyatlar bu şekilde kalmayacaktır. Mülk sahipleri sattıkları mülkü tekrar yerine koyamaz, sonra çok pişman olur” diye konuştu.

Şenay Araç faiz geliri elde etmek için mülkünü satmayı düşünenlere yakın geçmişten şu örneği verdi:

“2017 yılında faizlerin yüksek olduğu dönemde 1.050.000 liralık bir mülk satıldı. Kirası 3250 TL idi. Satıcı parayı alıp bankaya yatırdı ortalama 28.000 liraya yakın aylık faiz kazancı elde etti. O paranın sadece 350.000 TL’lik kısmı ile kendisine bir yazlık aldı. Kalan tutar faiz hesabında kaldı. Şu an o dönem sattığı gayrimenkul 15 milyon TL. civarında. Aldığı yazlık ise 1.200.000 TL civarında. Bankadaki parası ne oldu? Tasarrufunun üstünden faiz gelirini çekip çekip geldiği için parası sadece 750.000 TL seviyesinde kaldı. Altı yılda ancak bu kadar değerlenmiş. Faiz için asla evinizi satmayın. Gayrimenkul her zaman kazandıran en güvenilir yatırım aracıdır…”

PARASI OLAN MÜLK ALSIN

Gerileyen piyasa döneminde elinde nakdi olanların pazarlık şansının her zamankinden daha fazla olduğunu dile getiren Şenay Araç, “Yılın ilk iki haftası piyasa durma noktasına geldi, ikinci el konut fiyatları yüzde 30 civarında geriledi. Bu ortam alım fırsatını beraberinde getiriyor. Nakdi olanın krallığının hüküm süreceği bir dönemdeyiz” dedi.

2023 yılının genelinde yükselişte olan emlak fiyatlarının Kasım ayından itibaren gerileme eğilimine girdiğini hatırlatan Şenay Araç, “Fiyatların gerilemesi alım fırsatını da beraberinde getirdi. Hala beklemeyi tercih edenler de mevcut. Şu an nakit parası olanların pazarlık şansları daha da güçleniyor. Nakdi olan alıcılar pazarlık aşamasında bunun avantajını kullanarak karşısındaki mülk sahibi ile bir şekilde anlaşıp satışı tamamlıyor” diye konuştu.