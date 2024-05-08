İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-39" operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertilirken, 33 suç örgütü üyesi gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen “MAHZEN-39” operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken’in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi!

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

Haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.