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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan ve 876 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nın yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Ecdadın tarihi zaferiyle bugün Türk milletinin bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadığını vurgulayan Başkan Zolan, “Bir ülkenin gücü, birlik ve beraberliğidir” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan ve 876 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nın yıl dönümünü dolayısıyla anma programı düzenledi. 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı kazanılan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Parkı Piknik Alanı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı kahramanlık marşları eşliğinde şehitler için düzenlenen saygı yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Kazıkbeli Savaşı ile ilgili bir sunum gerçekleştirirken, Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi de beğeniye sunuldu.

Bayrağımız ilelebet dalgalanacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan programa katılımın çok kıymetli olduğunu belirterek, 876 yıllık tarihi zaferin öneminden bahsetti. Haçlı ordularının Türkleri Anadolu’dan atarak Şam ve Halep üzerinden Kudüs’e ulaşmayı hayal ettiklerine değinen Başkan Zolan, “Ecdadımız, bu hayali boşa çıkarmak için vatanına ve bayrağına en güçlü şekilde sahip çıkmıştır” dedi. Ecdadın şanlı mücadelesiyle bugün Türk milletinin bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadığını vurgulayan Başkan Zolan, “Kazıkbeli Savaşını unutmamız mümkün değil. Biz istiyoruz ki bu tarihi zafer ve bu topraklar için canını veren şehitlerimiz hiç unutulmasın. Çünkü şehitlerimiz unutursak ölürler” dedi. Ecdadın mirasına sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “Bir ülkenin gücü, birlik ve beraberliğidir. Bu olmadığı zaman kadın, çocuk, bebek demeden katlediliyor. İnşallah bayrağımız ilelebet dalgalanacak, vatanımız sapasağlam ayakta kalacak” diye konuştu.

Kazıkbeli ve Miryokefalon Savaşları ile 15 Mayıs

Denizli’de yaşanan Kazıkbeli ve Miryokefalon Savaşları ile 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü’nün önemini vurgulayan Başkan Zolan şunları söyledi: “Bu soğuk günde ecdadımızı anmak için fedakârlık gösteren başta gençlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeye, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya Allah’ım bizlere nasip etsin.”