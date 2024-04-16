İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldiğini, 75 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya,ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilindeki trafik verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinde 26 bin 804 personel görev yaptığını belirterek, 3 milyon 642 bin 538 denetimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde 485 bin 710 işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Tatilde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 75 canımızı kaybettik, 10 bin 810 kişi de yaralandı. Düzce'de selektörle diğer sürücüleri uyaran araçlara yazılan cezalar iptal edildi" dedi.