Yeni döneme bayrak değişimi ile başlayan İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni gerçekleşti. Başkan Hürriyet, görev süresini tamamlayan müdürlere emekleri için teşekkür ederken göreve başlayan müdürlere başarılar dilediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni döneme ‘Güçlü Meclis, Güçlü Kadro’ diyerek merhaba dedi. Yeni yönetimini belirleyen Başkan Hürriyet, bugün müdürlükler için devir teslim töreni gerçekleştirdi.

“EMEK VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Görev süresini tamamlayan tüm müdürlere emekleri için teşekkür eden Başkan Hürriyet, göreve başlayan müdürlere başarılar diledi. 5 yıl boyunca emek veren tüm müdürlere plaket takdim eden Başkan Hürriyet, “Sizlerle yol yürümek kıymetliydi. Emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.