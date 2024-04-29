Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris’te düzenlenen ‘Deniz Turizmi’ çalıştayına katıldıMUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris’te düzenlenen ‘Deniz Turizmi’ çalıştayına katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen çalıştaya Aras’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, meslek komiteleri başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz turizmi sektörünün sorunlarını bildiklerini ve bu konuda önemli adımlar atacaklarını vurguladı. Aras konuşmasında sektör temsilcileri ile sık sık bir araya geleceklerini söyleyerek, “Tekne bağlama ve transferler konusunda önemli sorunlarınolduğunu biliyoruz. Ayrıca Limanların işletilmesinin yöntemi konusunda sektör temsilcileriyle sık sık görüşüyoruz. Şuanda karar verici pozisyonda olduğumuz için bu konu üzerinde önemle duruyoruz. Bir denizcilik iştiraki kurarak limanların ve iskelelerin yönetimini daha nitelikli hale getireceğiz. Ayrıca deniz turizmi konusunda yat imalat sektörünün de önemini vurgu yapmak gerekiyor. Ören’de yapılan tesisi biliyoruz. Buraya da gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Aras çalıştaydaki konuşmasına, deniz turizminde en önemli noktalardan birinin Körfezlerin temiz olması hususu olduğunu söyledi. Aras, “Göcek, Gökova, Hisarönü ve Fethiye gibi önemli körfezlerimiz var. Buralarda yapılaşmayı önlemeli ve deniz turizmi faaliyetlerini geliştirilmeliyiz. Biz körfezlerimizin kirlenmesi ile mücadele kapsamında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz ile birlikte çalışmaya hazırız. Körfezlerimiz, denizlerimiz ne kadar temiz kalırsa o kadar tercih edilir ve deniz turizmi gelişir” dedi.

Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Turizmde olağanüstü bir potansiyelimiz var. 2028'de 100 Milyar dolar turizm geliri gibi bir hedefimiz var. Deniz turizmi çok değerli. Muğla, deniz turizminin merkezi. Deniz turizmini önceliyoruz. Deniz turizmimizi büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise Muğla’nın 1484 kilometrelik kıyı bandı olduğunu ve doğal güzellikleriyle deniz turizminin önde gelen şehirlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "2024 yılında Türkiye'nin 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefi var. Yüzde 25 pay hesabından hareketle deniz turizminin hedefi de en az 15 milyar dolardır. Dolayısıyla bu hedefi yakalamak ve hatta geçmek için sektörü teşvik edici adımları hep birlikte atmanın önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.