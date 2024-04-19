Gazze halkına insani yardım ulaştırmak üzere Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 3774 tonluk malzemeyle yola çıkan 9’uncu İyilik Gemisi, 55 saat süren deniz yolculuğunu tamamlayarak Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki çatışma mağdurlarına gönderdiği 9. gemi olan İyilik Gemisi, başta gıda, barınma, hijyen ve bebek malzemeleri olmak üzere 3 bin 774 tonluk insani yardım malzemesini Mersin Limanı’ndan hareketle Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştırdı.

Türk Kızılay ve AFAD koordinasyonunda bugüne dek tek seferde en çok yardımı taşıyan gemi olan 9. İyilik Gemisi’ni El-Ariş Limanı’nda Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türk Kızılay, AFAD, UMKE ve Mısır Kızılayı ekipleri karşıladı. Büyükelçi Şen, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ederek “Türkiye gerçekten insani yardım konusunda dünya liginde en önlerde yer alıyor. Bu Türk milletinin, halkımızın cömertliği, hayırseverliği, yardımseverliği, Türk Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarımızın etkin, içten şekilde Gazze halkı için seferber olmasından kaynaklanıyor” dedi.

9. İyilik Gemisi’nde 227 bin gıda kolisi, 826 ton un, 700 kg glütensiz gıdanın yanı sıra 14 bin 700 paket bebek bezi, 2 bin adet uyku tulumu ve 400 ton diğer muhtelif yardımlar olmak üzere toplamda 6.1 milyon dolar değerinde yardım malzemesi bulunuyor. Malzemeler önce Türk Kızılay uzman personelinin El-Ariş liman sahasında oluşturduğu geçici depo alanına indirilecek. Ardından Mısır Kızılayı’nın koordine ettiği TIR’larla Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaştırılacak.

“BÜTÜN YARDIMLAR TEK TEK GAZZE’YE GİRİYOR”

Büyükelçi Şen, Türk Kızılay ve AFAD ile koordinasyon halinde olduklarını ve Gazze’ye en az 2 haftada bir gemi göndermeyi amaçladıklarına değinerek şunları söyledi: "Mısır Kızılayı, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik makamları, hepsiyle koordinasyon halinde bunları yapıyoruz. Kolay bir iş değil ama makamlarımız kendi muhataplarıyla o kadar güzel bir çalışma sistemi kurdu ki gayet güzel işliyor. Ümidimiz bu yardımlarımızın en etkin, hızlı şekilde girmeye devam etmesi.

TÜRKİYE GAZZE’YE EN ÇOK YARDIM ULAŞTIRAN ÜLKE

Yardımların Gazze’ye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay’ın Gazze’de 4, Mısır’da 4, Batı Şeria/Kudüs’te 2, Ürdün’de 1 personeli bulunuyor. Kızılay’ın İyilik Gemisi’yle mart ayında gönderdiği 2 bin 737 tonluk insani yardım yüklü malzeme, yüzde 97 oranında Gazze’ye ulaştı. Güncel koşullarda günlük ortalama 100 ila 150 TIR’ın Gazze'ye geçişine izin verilse de normal dönemde bölgeye günde 500 TIR’a kadar insani yardım girişi sağlanıyor.