Saint Louis Üniversitesi Hastanesi'nde kardiyoloji alanında öncü çalışmalara imza atan Prof. Dr. Melda Şamilgil Dolan, 'non-invaziv' tekniklerle tıp literatürüne adını yazdırdı.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Uzun yıllardır ABD'de başarıyla sürdürdüğü meslek hayatının ardından Türkiye'ye dönüp genç hekimlere ilham vermek ve halk sağlığına katkı sağlamak istediğini kaydeden Prof. Dr. Dolan, hayat hikayesini ABDPost'a anlattı.

Dünyanın önde gelen tıp merkezlerinden biri olan Saint Louis Üniversitesi Hastanesi'nde (Saint Louis University Hospital) Chief Medical Officer ve Senior Vice President olarak görev yapan Türk kardiyolog Prof. Dr. Melda Şamilgil Dolan, Amerika'daki başarı hikayesiyle gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Kardiyoloji alanında geliştirdiği "non-invaziv" (kansız) tanı yöntemleri ve eğitim alanındaki katkılarıyla bilim dünyasında adını altın harflerle yazdıran Dolan, artık tecrübelerini Türkiye'ye taşımak istiyor.

Hastanenin en saygın kardiyologlarından biri olan Dolan, hayat hikayesini ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye anlattı.

6 Yaşında İlk Adımı Attı

İstanbul'da Atatürkçü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Melda Şamilgil Dolan, henüz altı yaşında babasının izinden giderek kardiyolog olmaya karar verdiğini söyledi. Babası Dr. Atilla Şamilgil'in, Türkiye'de kardiyoloji alanında tanınan bir isim olduğunu belirten uzman isim, annesinin de bir hukukçu olduğunu söyledi.

Demokratik, çağdaş ve vatansever bir aile ortamında yetiştiğine vurgu yapan Dolan, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladığını ve ardından, Kardiyoloji İhtisası'nı İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü'nde yaptığını belirtti.

ABD'ye Gözlemci Olarak Geldi

ABD'ye ilk kez gözlemci olarak geldiğini ifade eden Prof. Dr. Dolan, burada yaptığı bir bilimsel çalışmayla ödül kazandıktan sonra Saint Louis Üniversitesi tarafından öğretim üyeliğine davet edildiğini ve böylece Amerika'daki serüveni resmen başladığını aktardı.

Kateteri Kansız Hale Getiren Teknik

Bilimsel çalışmaları arasında klasik kateter yöntemini non-invaziv (kansız) hale getirmesi olan ünlü kardiyolog, hastalara daha az acı ve daha hızlı teşhis imkânı sunarak hem tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı hem de birçok uluslararası ödül kazandı.

Bu yaklaşımıyla nükleer kardiyolojide çığır açan teknikler geliştiren Dolan, yöntemi şöyle anlattı:

"Damarın haritasını çıkarıyorsunuz ama kanı izlemiyorsunuz; dokunun ne kadar kanlandığını ölçüyorsunuz."

Özellikle Amerika'da invaziv yöntemlerin ağırlıkta olduğu bir dönemde, bu alana olan inancını ve katkılarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Dolan, bu direnciyle pek çok uzmanın saygısını kazandı.

Sadece Bilime Değil, İnsanlığa Hizmet

Saint Louis Üniversitesi'nde onlarca öğrenci yetiştiren, kongrelerde konuşmalar yapan ve dünya çapında araştırmalar yürüten Dolan, yüreğinin hep Türkiye için çarpmaya devam ettiğini belirterek Amerika'da yaşadığı sürede karşılaştığı Türk vatandaşlarına el uzatmaktan hiçbir zaman geri durmadığını kaydetti.

ABDPost.Com'a konuşan Dolan, "Gecenin bir yarısında gelen bir telefonla, hiç tanımadığım bir Türk vatandaşı için hastaneye koştum. Sadece Türk olması yeterliydi" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'deki Eğitimimle Gurur Duyuyorum'

Türkiye'de aldığı tıp eğitiminin kendisine uluslararası alanda sağlam bir temel oluşturduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dolan, "Hiçbir zaman Amerika'daki meslektaşlarımdan geri kalmadım, hatta çoğu zaman onların önüne geçtim. Bu da Türkiye'deki eğitimin ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kadınların tıptaki yerini de önemseyen Dolan, özellikle genç kızların hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğinin altını şu sözlerle çizdi:

"Yeter ki çalışın, inanın. ‘Ben yapabilir miyim?' diye sorgulamayın. İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok."

Gönlünde İstanbul Var

Amerika'da onlarca yıl başarıyla görev yapmasına rağmen, kalbinin hep İstanbul'da kaldığını belirten Prof. Dr. Melda Şamilgil Dolan, Türkiye'ye dönme planlarını da anlattı. Özellikle genç hekimlerin yetişmesinde rol almayı ve Türk halkına doğrudan hizmet vermeyi istediğini kaydeden Dolan, "Sağlığım el verirse, İstanbul'a dönüp vatanıma katkı sunmak istiyorum. Tüm bilgi birikimimi gençlerle paylaşmak, Türkiye'nin tıbbına yeni bir soluk getirmek istiyorum" dedi.

Dolan, Türkiye'ye döndüğünde tıp eğitimi, kadınların desteklenmesi ve hasta bakımında yenilikçi yaklaşımlar konularında aktif rol üstlenmek istediğini de sözlerine ekledi.