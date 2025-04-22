Belli dönemlerde istemsizce kilo aldığınızı fark etmektesiniz. Peki, bunun sebebi ne olabilir diye hiç düşündünüz mü? Diyetisyen Ece Demirtaş konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Kilo alma durumu, alınan ve harcanan enerji dengesizliğinden kaynaklanan bir sorun evet ama dikkat etmeniz gereken en önemli sorunlardan bir tanesi de uyku sürenizdir.

PEKİ UYKU BU KADAR ÖNEMLİYKEN HANGİ BESİNLERLE UYKU KALİTEMİZİ ARTTIRABİLİRİZ?

Rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tüketeceğiniz besinlere veya içeceklere dikkat ederek uyku kalitenizi arttırabilirsiniz. Kaliteli uykuya sizi rahatlıkla ulaştıracak olan 5 mucizevi besin:

Süt: Kalsiyum kaynağı olmasından ötürü tükettiğiniz sütün kaliteli protein içeriği ve triptofan aminoasidinden zengin olması sebebiyle uyumadan önce içeceğiniz ılık süt mışıl mışıl uyumanıza yardımcı olmaktadır.

Muz: Yerli muzun seratonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının dışında içerdiği magnezyum ve potasyum ile kasların gevşeyip, rahatlamasını sağlamakta ve kaliteli bir uyku uyumanız konusunda yardımcı olmaktadır.

Vişne: Melatoninin en doğal ve en iyi kaynaklarından olan vişne; kandaki melatonin seviyesini artırarak, vücudunuzun doğal uyku düzenini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Özellikle uyumadan önce 1 avuç içi kadar yemeniz yeterli.

Yulaf: Diyetlerimizin vazgeçilmezi yulaf kaliteli bir uyku için önemli olan kalsiyum ve magnezyum mineralini içermesi, aynı zamanda içerdiği melatonin hormonu sayesinde kaliteli bir uyku ile vücudun yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

Balık: Vücudun melatonin üretimine yardımcı olan B6 vitamininin iyi kaynakları olan somon, alabalık ve ton balığını daha iyi bir uyku için mutlaka tüketmelisiniz.