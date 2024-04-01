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Komisyon, yayınladığı "Enerji Altyapı Güncellemesi"nde, içinde bulunduğumuz yılın ilk ayında ABD’de güneş enerjisine eklenmiş olan yeni üretim kapasitesinin toplam kapasitenin %87,3’üne (2.527 megavata) karşılık geldiğini bildirdi. Sözkonusu rakam geçen yılın Aralık ayında ABD’nin toplam güneş enerjisi kapasitesine ilave edilen 4.979 megavatın ardından güneş enerjisi kapasitesine eklendiği bildirilen ikinci yüksek aylık toplam rakam oldu.

ABD’nin yenilenebilir enerji üretimi kurulu kapasitesi, kömürü geride bırakıyor. ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Enerji Düzenleme Komisyonu verilerine göre, içinde bulunduğumuz yılda ülkenin güneş enerjisi üretimi kapasitesine yapılan eklemeler, yenilenebilir enerji kurulu üretim kapasitesini kömürden elde edilen enerji kurulu üretim kapasitesinin üzerine çıkardı.

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