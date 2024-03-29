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Sınırlarında oluşturulması planlanan terör koridoruna müsaade etmeyen Türkiye bu toplantılarda ''milli güvenlik hassasiyetini'' üst düzeyde tutacak.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin Türkiye ziyaretinde askeri ilişkiler konuşuluyor.

Terörle mücadelede iş birliği, ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği destek, F-16 tedariki ve modernizasyonu, masadaki en önemli başlıklar arasında olacağı kaydedildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar’ı kabul etti. Kabulde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. ANKARA (İGFA) - ABD Temsilciler Meclisi üyesi 4 isim Ankara'ya geldi.

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