ABD'nin Senato'da onayladığı yardım paketi Ukrayna, İsrail ve Tayvan 3'lüsüne 95 milyar dolarlık bir desteği sağlamış oldu. Peki bu destek özellike, halihazırda devam eden Ukrayna- Rusya savaşına ciddi bir etki edebilir mi?Oğuzhan Osman BİLGİN/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - ABD'de uzun süredir konuşulan müttefiklere destek paketi kısa süre önce Senato'da onay aldı. 95 milyar dolarlık yardım Ukrayna,İsrail ve Tayvan'a verilecek. Hali hazırda devam eden bir savaşın içerisinde olan ve bu yardıma şiddetle ihtiyaç duyan Ukrayna için adeta bir can yeleği atılmış oldu. Cephede oldukça zor süreçlerden geçen Ukrayna'ya yapılan bu yardımın sahadaki gerçekliğe etkisinin ne boyutta olacağını Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yorumladı.

RUSYA UKRAYNA'YA GİDEN PARASINI MUTLAKA TAZMİN EDECEKTİR

Yardım paketi içerisinde yer alan bir maddede Ukrayna'ya yapılacak desteğin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından karşılanmasına da onay verildiği ifade edildi. Bu konuya vurgu yapan Dr Barış Adıbelli, "ABD'nin ekonomik olarak arzu ettiği bir noktada değil. Ukrayna'nın savaş giderlerini bu yolla Rusya'nın varlıklarınından karşılamak istiyorlar. Ortada yaklaşık 60 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Savaşın sona erdiğinde Rusya bu parayı mutlaka tahsil edecektir. Rusya bu rakamı ya Ukrayna ya da ABD'den bir şekilde tazmin edecektir." dedi.

UKRAYNA MADDİ YARDIMLARLA SAVAŞI KAZANAMAZ

Ukrayna'nın sahadaki mevcut gerçeklikte herhangi bir maddi yardımla oyunu kendi lehine çevirmekte çok uzak noktada olduğunu ifade eden Dr. Adıbelli, "Ukrayna bu parayı alsa da savaşı kazanamaz. Bunu savaşın ilk gününden itibaren ifade ediyorum. Bu paranın boşa harcandığını söyleyebiliriz. Bu rakamın çok daha az bir miktarını Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecini inşaa etmek adına harcansa her iki ülke açısında da çok daha faydalı bir durum olabilir. ABD'nin yapmış olduğu bu yardım Rusya'yı kışkırtmaktan ve saldırıları tetiklemekten başka bir anlam ifade etmiyor.” ifadelerini kullandı.

ABD BİRDEN FAZLA CEPHE DE YER ALMANIN YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ

Maria Zaharova'nın ABD'ye karşı yapmış olduğu "Vietnam'daki başarısızlığı tekrar yaşayacaklar" sözlerini değerlendiren Dr. Barış Adıbelli, ABD, Vietnam'da tek cephede savaşıyordu ancak günümüz dünyasında farklı cephelerde devam eden savaşlar var ve maliyet ABD için çok daha yüksek bir noktaya gelmiş durumda. ABD benzer bir savaşı Asya-Pasifikte Tayvan üzerinde de vermeye çalışıyor. ABD'nin farklı cephelerde savaşması ya da savaşan taraflara destek vermesi kendisi için altından kalkılamaz bir yük oluşturuyor." şeklinde konuştu.