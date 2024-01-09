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Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, parti olarak belediyecilikte fark oluşturacaklarını belirterek, “Tüm seçmenleri belediye seçimlerinde güvenilir, en çalışkan, en üretken, en vasıflı belediye başkanlarını seçmeye davet ediyorum.” dedi.ANKARA (İGFA) - Yerel seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan Anadolu Birliği Partisi (ABP)’nde Genel Başkan Bedri Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Birliği Partisi'nin belediyecilik anlayışının farklı olacağını söyleyen Yalçın, “Farkındalık oluşturacağız, kooperatifleşmeyi, kırsal kalkınmayı geliştirecek araştırma geliştirme ekibimiz ile çalışacağız. Şehirler tertemiz olacak. Her şehri tarihi derinliği ile anımsatacak mimari yapılara önem vereceğiz. Belediye başkan adayı olacak arkadaşlarımızı toplum psikolojisini iyi bilen, arkadaşlardan seçeceğiz. Belediyelerden beklentimiz alt yapı, istihdama dayalı projeler üretmesi, kooperatifleşme, doğal güzelliklerin korunması, yenileşme ve toplumun tüm ihtiyaçlarını giderici çalışmalara yoğunlaşmasını sağlayacak önlemler alacağız.” dedi.

BELEDİYELERİ AHLAKLI KADROLAR YÖNETMELİ

Sel felaketlerinin önüne geçeceklerini çarpık yapılara izin vermeyeceklerini, belirten Genel Başkan Yalçın, “Ehil ahlaklı kadrolarla belediyelerin yönetilmesine acil ihtiyaç vardır. Belediye başkanlarının başkan olduktan sonra o şehir de ilçe de herkese eşit muamele yapmasını özellikle bekliyoruz. Belediyelerin modern mafya olmaktan kurtarılması gerekir. Belediyeler halka hizmet hakka hizmet yeri olan kutsal yönetimlerdir. Her bölgede yetişen tanınan yapılan işlenen ürünleri o bölge halkına saygı duyulan bir merkez haline getirilmesi için çalışacağız. Tüm seçmenleri belediye seçimlerinde particilik anlayışı ile değil, objektif olmaya davet ediyorum. En güvenilir, en çalışkan, en üretken, en vasıflı belediye başkanlarını seçmeye davet ediyorum. Bir kesime değil her kesime hizmet edeceğiz” diye konuştu.