Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalarda, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Müdürü Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi işlem Genel Müdürü Servet Gül, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı oldu.

Yayımlanan kararda İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül görevden alınıp yerine Abdullah Aydın, İcra Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevden alınıp yerine Hasan Özçelik atandı.

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