Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin her açıdan bağımsız olması için bacaların tütmesi, üretimin artması, sanayicinin güçlenmesi gerektiğini açıkladı.ADANA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar törende sanayicilere ve yarışmaya katılan gençlere hitap etti. Adana’nın bilim kurumlarından yararlanabilmesi için üniversite sanayi iş birliğinin önemine değinerek başladığı konuşmasında, bu birlikteliğin yaşanmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ FARKLI

Eskiye oranla farklı bir belediyecilik anlayışında olduklarının bilindiğini, sanayiciyle çok daha yakın ilişki kuran bir belediye anlayışını sürdürdüklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Biz sadece rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getiren bir belediye değiliz. Yol, su, kanalizasyon ve diğer belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra: sanayicilerle yakın ilişkiler kurmak da dahil, Adana’nın diğer eksikleri ve tanıtımıyla ilgili çalışıyoruz ve tüm bunlarla ilgili farklı bir yönetim sergiliyoruz. Sanayicilerimizle sık sık diyalog kuruyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz, problemlerin çözümü noktasında hazır oluyoruz. Ayrıca yatırım yapacak sanayicilerimizin önünü açmakla ilgili üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi bağımsızlığı olamaz’ sözünün doğruluğuna inanıyoruz. Buna hepimizin çok önem vermesi gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacak olan da sanayicilerimiz, üreticilerimizdir. Bir ülkede bacalar tütmüyorsa, üretim, sanayi yoksa, ekonominin güçlü olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Sanayicinin güçlenmesini sağlamak, istihdamın artması için çalışmak, ihracatın önünü açmak ile ilgili hepimiz ne gerekiyorsa yapmalıyız.”

D-400 ÜZERİNE 4 ADET ALT VE ÜST GEÇİT YAPARAK AOSB’YE ULAŞIMI RAHATLATACAĞIZ

Adana Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak, D-400 üzerinde 4 alt ve üst geçit yapacaklarını belirten Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: “Organize Sanayi Bölgesi’ne gelecek kardeşlerimiz, alt ve üst geçitler tamamlanınca otoban konforunda yolculuk yapacak. Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda sorun olduğu için çalışan bulmakta zorlanıldığını da biliyoruz. Hiç merak etmeyin bu problemi çözeceğim. Ne mutlu ki Adana’nın bu sorununu çözmek de bana nasip oluyor. Benim de sanayicilerimizden istirhamım, ithalat yaptıklarında Adana’nın maliye kodunu girmeleri. Böylece vergi geliri Adana’ya düşer. Bu yolla Adana’nın gelirini 1 milyar lira artırdık ama 5 milyar lira daha açık var. Adana maliyeden kişi başına 4 bin lira alırken, bu rakam bazı şehirde 15-16 bin lira. Bu hiç adaletli bir durum değil. Ben bakanlara gidip bunları anlatıyorum. Konteyner limanı da önümüzdeki süreçte Adana için çok önemli olacak.”