Bursa Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve caddeler ile tarihi ve turistik alanlarda yaptığı peyzaj çalışmalarıyla kentin güzelliğine güzellik katıyor. Kent genelinde şu ana kadar 695 bin adet gül, lale ve sümbül ekimi gerçekleştirilirken, büyük kent parklarında yaklaşık 385 bin adet yazlık çiçek dikimi tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, cadde ve sokaklar ile tarihi ve turistik alanları da adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve parklardaki biçim ve çapa çalışmalarına başladı.

Büyük kent parklarında toplam 600 bin adet lale, sümbül soğan ekimi gerçekleştirilirken, 95.000 adet gül dikimi yapıldı. Erdem Saker Botanik Parkı’nda 20.830, Hüdavendigar Kent Parkı’nda 44.843, Merinos Kent Parkı’nda 46.835 ve Reşat Oyal Kültürparkı’nda 6104 olmak üzere büyük kent parklarına şu ana kadar 383.968 adet yazlık çiçek dikimi yapıldı. Yapılan düzenlemeler sonrasında Güzelyalı Burgaz sahilinde de 4500 adet yazlık mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 2 milyon adet yazlık çiçek ekimi planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, doğa ve çevre yatırımlarını sürdürerek Bursa’nın tekrar ‘Yeşil’ kimliğine kavuşmasını sağlayacaklarını söyledi. Daha yeşil, havası ve suyu daha temiz, yaşanılacak bir Bursa için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Bozbey, “Yaşadığımız toprakları karış karış güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu amaçla parklarımızı, caddelerimizi, tarihi ve turistik alanlarımızı çiçeklerle donatarak halkımıza görsel şölen yaşatıyoruz. Yeşilimizi hep birlikte koruyalım” dedi.