Bursa'da ADD Mudanya Şubesi'nde bir süre önce toplu istifa eden yönetim dolayısıyla gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim çarşaf listeyle belirlendi. Soyer Kazancı başkanlığında oluşan yeni yönetim 11 ay görev yapacak.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi'nde 20 yıldır seçimle göreve gelen Sebahattin Atamer başkanlığındaki yönetim kısa bir süre önce toplu istifa etmişti. İstifa sonrasında Genel Merkez, Mudanya'ya Denetleme Kurulu üyeleri Cihan Öztürk ve İpek Demirtaş'ı olağanüstü genel kurul için görevlendirdi.

Mudanya Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen 'seçim' gündemli olağanüstü toplantıya 185 üyeden 53'ü katılım sağladı.

Divan başkanlığını Erhan Özekin'in yaptığı genel kurulda yeni yönetim tüzük gereği çarşaf listeyle belirlendi.

Katılım sağlayan 53 kişiden 52'sinin oy kullandığı genel kurulda, Mudanya Şubesi'ni olağan genel kurula kadar götürecek 11 aylık yönetim Soyer Kazancı başkanlığında oluşturuldu.

Kazancı başkanlığındaki yeni oluşumda; İpek Demirtaş, Mahmure Uçar, Melek Karaaslan, Eyüp Araz, Hasan Fehmi Akbulut ve Mustafa Can Köksal seçildi.

Gizli oy açık tasnifle yapılan seçimlerde Hüseyin Ihlamur, Abdüllatif Bademlioğlu ve Ali Tunca Usta Denetleme Kurulu'nu, Cihan Öztürk, Metin Aytürk ve Sevtap Esen ise Disiplin Kurulu'nu oluşturdu.