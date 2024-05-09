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Söz konusu şüphelilere toplamda 1 milyon 935 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan 'salep soğanı'nı izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin önleyici kolluk devriyesi esnasında Ş.A., R.A., C.A., S.A ve H.K. isimli şüpheli şahısların salep bitki soğanını toplamak suretiyle *Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek* suçunu işlediği tespit edildi.

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