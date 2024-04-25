İnegöl'de Ertuğrulgazi Mahallesinde 37 sokak asfaltlandı İnegöl'de Ertuğrulgazi Mahallesinde 37 sokak asfaltlandı

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada çok sayıda silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına altındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 torna makinesi, 3 yiv-set açma aparatı, 1 metal silah seri numara basma numaratörü, 1 kompresör, 1 mengene, 1 oksijen tüpü ve aparatı, 7 tabancaya ait şarjör, 29 fişek, 2 tabanca gövde ve tetik tertibatı ve tabanca kapak takımı ele geçirildi.

Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, M.Ç., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.