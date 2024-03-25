Yerel seçime son bir hafta kala Herkes Duysun, Adıyaman’ın da nabzını tuttu ve Adıyamanın nabzını tuttu ve vatandaşlara sordu: Adıyaman Belediye Başkanı kim olmalı? İşte yanıtlar…MEHMET TOPRAK/HERKES DUYSUN

ADIYAMAN (İGFA) - Türkiye önümüzdeki pazar günü yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidecek. Peki vatandaş, depremin vurduğu şehirlerden olan Adıyaman’da oyunu kimden yana kullanacak?

Adıyaman’ın çeşitli bölgelerinde Herkes Duysun muhabirine konuşan bazı vatandaşlar, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’ı, CHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere’nin ayağa kaldıracağını düşündüklerini ifade ettiler ve bu yönde oy kullanacaklarını söylediler.

Bazı vatandaşlar ise Adıyaman’a en iyi hizmeti, AK Parti’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat’ın yapacağını kaydederek Polat'ın halkın içinden gelme bir siyasetçi olduğunun altını çizdiler.

RÖPORTAJ ESNASINDA İLGİNÇ KARŞILAŞMA

Herkes Duysun Adıyaman Muhabiri Mehmet Toprak, sokak röportajı yaptığı sırada esnaf ve vatandaş ziyareti yapmak üzere pazar yerini gezen CHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere ile karşılaştı. Burada Herkes Duysun mikrofonuna konuşan Tutdere, Adıyaman’ın şartlarını iyileştirmek adına belediye başkanlığına aday olduğunu belirtti ve Herkes Duysun mikrofonundan vatandaşa seslenerek 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.