Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç, 8 Mart’ta Afrika’daki kadın istihdamının önemini vurgulayarak, iki ülkenin iş birliğine emek veren kadınlara teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Afrika'da kadın emeği ve kadın istihdamının önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Genç, açıklamasında dünya nüfusunun yaklaşık 'sını barındıran ve nüfus sayısı olarak dünyanın ikinci kıtası olan Afrika'nın, insani yaşam endekslerine göre dünya sonuncusu olmasının temel nedenlerinden birinin kıta genelinde kadın istihdamının çok düşük düzeylerde seyretmesi olduğunu vurguladı.

Müreffeh bir Afrika'nın geleceğinin, kadın istihdamının arttırılması ve kadının hayatın her alanında çözüm üreten bir birey olarak, üretim ve yönetim süreçlerine dahil olmasından geçtiğini belirten Genç, "Bugün Afrika'da çekilen her türlü sıkıntıyı kadınlar sırtlanmaktadır. İç savaşlar, kıtlıklar, göçler, coğrafi izolasyon, şiddet ve yoksulluklar gibi temel sorunların tamamı, Afrikalı kadınların kaderi olarak sunulmaktadır. Şüphesiz bu sıkıntıların hiçbirisi Afrikalı kadınların kaderi değildir. Kader olarak sunulan bu sıkıntıları aşmanın temel çözümü ise Afrika kadınlarının hayatın her alanında üretim ve istihdama dahil edilmesidir." dedi.