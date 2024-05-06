UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen ‘Baharın Habercisi’ Kakava Hıdırellez Şenlikleri renkli ve coşkulu bir atmosferde, yerli ve yabancı on binlerce misafirin katılımıyla başladı. Dev Kakava ateşi, bolluk, bereket getirmesi için yakıldı.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Av.Filiz Gencan Akın, “Yaktığımız bu ateşin bu güzel ülkede; bereketin, demokrasinin, özgürlüğün, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşamanın ateşi olmasını çok istiyorum ve diliyorum” dedi.

Edirne'de 4- 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi Yarımadasında kurulan festival alanında dans grupları ve müzik toplulukları sahnede vatandaşları coşturdu.

Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Mor-İz Kadın Meclisi Dans Topluluğu ve Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu izleyenlere görsel bir şölen sunarken Edirne Belediyesi Bandosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Roman Müzik Topluluğu, Edirne Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ve Edirne Belediyesi Kent Orkestrası ise en eğlenceli şarkılarını çalarak misafirleri dansa davet etti. Şenliklerin başlangıcında gerçekleşen bu renkli anlar, şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Geleneksel Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin 2. Gününde ise, kortej eşliğinde Sarayiçi girişine gelen protokol, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tören alanına doğru ilerledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Çeribaşı Fikri Ocak açılış konuşmalarını yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Av.Filiz Gencan Akın, “ Dostluğun, kardeşliğin, barışın kenti olan Edirne, birçok farklı medeniyeti içinde barındırmakta olan bir “Marka Şehir” dir. Şehrimizde sürdürülebilir, temeli sağlam, sağlam ilişkilere dayalı ve gerçek anlamda olabilecek turizm planlamaları ile Edirne'ye yeni destinasyonlar kazandıracak vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz. Kendimizi değil; kentimizi, esnafımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi düşüneceğiz.

Bunun ilk adımı olarak ta her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde Kutladığımız Kakava – Hıdırellez Festivalimizi bu sene ilk defa esnafımızdan, halkımızdan ve tur şirketlerimizden gelen talep doğrultusunda 3 güne yaydık ve 4-5-6 Mayıs olarak programladık. Bu kent, bu şehir, bu kültür, bu özgürlük bizler için çok değerli. Bu nedenle; sizlerin eğlenmesi, Edirne’yi daha iyi tanıyabilmesi ve evine mutlu bir şekilde dönebilmesi için güzel bir şenlik programı hazırladık. 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde yer alan Hıdırellez Şenliklerimizde Kakava Ateşimizi yakacağız. Yaktığımız bu ateşin bu güzel ülkede; bereketin, demokrasinin, özgürlüğün, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşamanın ateşi olmasını çok istiyorum ve diliyorum” ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise “Hıdırellez ve Kakava şenliklerine bugün hem ülkemizin değişik illerinden hem de yurt dışından birçok misafirimiz Edirne’ye geldi. Hıdırellez ve Kakava şenlikleri sadece bizim için değil, bütün Dünya için. UNESCO kültür mirasında yer alan önemli bir değer, bu değerin Edirne’mizde olması da bizim için büyük bir şanstır” şeklinde konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya “Edirne’nin değerli yöneticileri ve turizmciler el birliğiyle şehrin turizmi potansiyelini daha da yukarıya taşımak için önemli adımlar atıyorlar. Kakava Hıdrellez etkinliğinde bir şenlik havasından çıkıp, Festival kimliğine bürünen yapısıyla, Edirne turizmine marka değeri anlamıyla çok büyük bir değer katıyor. İnanıyorum ki, bu şenlikler hem Edirne hem de bölge turizminin gelişimine her yıl artan oranda katkı sağlayacaktır. TÜRSAB olarak biz, turizmde sadece kıyı kesimli kentlerimizin sıkışan turizm değil, ülke geneline dengeli bir biçimde yayılmayı hedefliyoruz. Bu projenin adını, Turizm 100 yılı projesi koyduk. Umuyorum ki, çok kısa sürede hem Edirne’de hem de cennet ülkemizde hedeflediğimiz sonuca ulaşacağız” diyerek sözlerini Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’a teşekkür ederek sonlandırdı.

Binlerce vatandaşın ve protokolün katılımıyla, bolluk, bereket, şans, barış, huzur ve sağlık getirmesi 1400 yıllık Geleneksel Kakava Ateşi yakıldı. Baharın habericisi dev Kakava Ateşi’nin yakılmasından sonra, vatandaşları dileklerini dilek ağacına asmaya devam etti. Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerle hatıra fotoğrafı çekilerek, yemek standında çalışan vatandaşlara kolaylıklar diledi.

Edirne Belediye Roman Halk Oyunları Topluluğu ardından HOTEAD Dans Topluluğu, Anadolu Folklor Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Roman Müzik Topluluğu, Ahmet Gümüş Klarnet Topluluğu, Mor-İz Kadın Meclisi Darbuka Topluluğu, Edirne Belediyesi Kent Orkestrası, Edirne Belediye Bandosu ve Süheyla Solak & Blues Of Rumeli sahne gösterisi ile son buldu. Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla renkli bir atmosfer oluştu. Yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar, şenliklerde gönüllerince dans ederek, eğlendi.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri, sabaha karşı düzenlenen 9/8 Şarkılar konseri, Kakava Ritüeli Dans Gösterisi ve Tunca Nehri’ne Dilek Atma Ritüeli ile devam etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Tunca nehrine dilek çelengi bıraktı.

Edirne’de 2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne giren ve bu yıl 4-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Tunca nehrine dilek çelengi bırakıldı.

Sarayiçi mevkiindeki Fatih Köprüsü'ne gelen Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, dilek çelengini nehre bıraktı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin de katıldığı etkinlikte katılımcılar da dileklerini yazdıkları kağıtları nehre bıraktılar.