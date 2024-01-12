Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplumun dinamizminin ve çeşitliliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nda şekillenecek yol haritasının tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, toplantı kapsamında bugünün ve yarının Türkiye'sinde daha etkin bir sivil toplum yapısının nasıl inşa edileceğini konuşacaklarını söyledi.

Her toplumun yardımlaşma ve sivil toplum faaliyetlerine dair geçmiş tecrübesi olduğunu belirten Göktaş, "Biz de sivil toplum açısından zengin bir mirasa sahibiz. Nitekim geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığımızdan beri, asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla aşmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum hep birlikte sahaya indik ve birbirimize güç verdik." diye konuştu.

Bakan Göktaş, sivil toplumun Bakanlık olarak her zaman yakın çalıştıkları bir alan olduğunu belirterek, özellikle afetler, depremler gibi acil durumlarda işbirliğimiz hayati bir önem kazandığını söyledi. Sivil toplumun sorunlara yönelik taleplerinin tespiti, taleplerinin dile getirilmesi ve politika yapım süreçlerine katılımının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, bu talepler doğrultusunda politika yapım süreçlerinde sivil toplum kuruluşların olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında, yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, "Çalıştayımızda ve sonraki çalışmalarımızda sivil toplumla işbirliğimizi artırmak için geçmiş tecrübelerimiz ışığında yeni dönemin stratejilerini belirleyeceğiz. Bu noktada her bir katılımcımızın ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, 2021 yılında 'Sivil Toplum Buluşmaları' başlığıyla başlattığımız toplantılar serisini, 2022 yılında 'Akademi Buluşmaları' olarak devam ettirdiklerini, kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engelli temalarında akademi buluşmalarımızı düzenledilerini kaydetti. Geniş bir yelpazede, paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 250'den fazla tematik etkinlik düzenlediklerini belirten Göktaş, raporlar, eğitimler ve çeşitli programlarla 145 STK, 96 uluslararası kuruluş ve 284 akademisyeni bir araya getirdiklerini sözlerine ekledi.