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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “İyilikle, güzellikle, hizmetlerimizle yarışacağımızı, hiçbir zaman polemikler içerisine girmeyeceğimizi, kötüleme, ayrıştırma gibi bir yöntem seçmeyeceğimizi, hayali düşmanla savaşmayacağımızı buradan ilan ediyorum. İyilikte yarışalım Nevşehir kazansın, Türkiye kazansın.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnaflara hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulunan AK Parti heyeti, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerini anlattı.

Tüm esnaflara destekleri için teşekkür eden AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Biz Nevşehir’i seviyoruz, Nevşehir’e sevdalıyız. Bundan hiçbir zaman vazgeçmedik.Nevşehir ile ilgili, Nevşehir’in insanlarına yönelik, Nevşehir’in insanlarının kötülüğünü ve kendi menfaatlerini amaçlayan her türlü oyunu bozduk. Hiçbir zaman geri adım atmadık. Her zaman birlik, beraberlik ve çalışmanın kıymetini bildik.Yeni dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi insanlarımıza, halkımıza, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi Nevşehir tarihinde belediye seçimlerinde alınmış en yüksek oyla tekrar bir beş yıl daha başkan olarak hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Hiçbir zaman başkanlığı bir makam, mertebe bir üstünlük meselesi saymadık.

Belediye Başkanlığı halkın hizmetine girmektir, halkın hizmeti için oturulan bir koltuktur. Bu akıldan hiçbir zaman çıkartılmamalıdır. Bu seçimin tüm partilere, tüm adaylara, tüm seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İyilikle, güzellikle, hizmetlerimizle yarışacağımızı, hiçbir zaman polemikler içerisine girmeyeceğimizi, kötüleme, ayrıştırma gibi bir yöntem seçmeyeceğimizi, hayali düşmanla savaşmayacağımızı buradan ilan ediyorum. İyilikte yarışalım Nevşehir kazansın, Türkiye kazansın. “ diye konuştu.