Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu ve 2 Nolu Şubenin kadın üyeleri ve Kamu-Sen üyeleriyle bir araya geldi. Savaş, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp karanfil hediye etti.

Aydın’ın sorunlarını değinen Savaş, “300 bin nüfusu olan Efeler’de trafik eziyete dönüşüyor. Sokak köpekleri kitleler halinde geziyor. Kanalizasyonu olmayan mahalleler var. Aydın’da çevre katliamı var. Birçok ilçede arıtma yok. Hala fosseptik çukurları var. Trafik, alt yapı problemi olmayan bir şehir inşa etmek istiyoruz. Daha güzel, yaşanabilir bir kent için 31 Mart büyük bir fırsat.” dedi.

Aydın’ın sorunlarını çok iyi bildiğini ve 1 Nisan'dan sonra hepsini birer birer çözüme kavuşturup kenti gerçek belediyecilikle tanıştıracağını kaydeden Savaş, “Yol ne demek biliyor musunuz? Yol medeniyettir, yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar. Çiftçi ürününü satar. Nakliyeci malzeme taşır, sanayici ihracat yapar. Yatırım, sanayi gelir. Kalkınma olur istihdam artar. Zamandan tasarruf olur. Biz yapacağımız köprülü kavşaklar ve alternatif yollarla trafiği rahatlatacağımız gibi vatandaşların konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız.” diyerek projelerini açıklamaya başladı.

Alternatif yol ile ADÜ’deki trafik sorunu bitiyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsüne alternatif bir yol planladıklarını belirten Savaş, “Yol yapmak bizim işimiz. Yol medeniyettir şiarıyla hizmet ediyoruz. Kampüse Ilıcabaşı mahallesinden hastane bölgesine yeni yol yapacağız. Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde alternatif yol ile hızlı ve kesintisiz bir akış sağlanacak. Ayrıca bisiklet ve yaya yollarını Aydın’da arttıracağız” dedi.

Savaş’tan Kuşadası’nın trafiğini rahatlatacak proje

Trafiğin yoğun olduğu Kuşadası Sanayi Sitesi Kavşağının temellerini bir yıl içerisinde atacaklarını ifade eden Savaş, “Kuşadası Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan trafik sorununu yapacağımız köprülü kavşak ile çözeceğiz. Kapacağımız köprülü kavşak ile Süleyman Demirel ve Turgut Özal Bulvarında trafik yoğunluğunu sona erdireceğiz. Kuşadası ilçemizin yaz ve kış trafiğini ayrı ayrı planlayarak vatandaşlara rahat nefes aldıracağız.” diye konuştu.

7 OSB’ye kreş yapılacak

Çalışan kadınlara da müjde veren Savaş, “Organize Sanayi Bölgelerine kreşler yapacağız. Aydın, Astim, Ortaklar, Çine, Nazilli, Söke ve Buharkent Organize Sanayi Bölgelerine kreş açacağız. Çalışan kadınlarımız, çocuklarını sabah kreşe bırakıp akşam alabilecekler. Bu sayede kadınların iş gücüne katılımını arttıracağız. Ailelere ekonomik ve sosyal anlamda destek sağlayarak toplumsal refahını arttıracağız.” şeklinde konuştu.

31 Mart’ın Aydın için bir fırsat olduğunu belirten Savaş, 1 Nisan’dan itibaren Aydın gerçek hizmetle buluşturacaklarını söyledi.