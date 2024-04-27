31 Mart yerel seçimi sürecinde tanıştığı 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hasret Demirkıran’a kendi bilgisayarını hediye edeceğine dair söz vermişti. Başkan Zencirci genç Hasret’i makamında ağırlayarak sözünü tuttu ve kişisel bilgisayarını hediye etti. Aynı zamanda Gergin Skolyoz hastalığı tanısı konan Hasret’in her zaman yanında olacağını kaydeden Başkan Zencirci 6 Mayıs’ta belediye konferans salonunda bir konser düzenleneceğini ve gelirinin Hasret’in tedavisinde kullanılacağının müjdesini verdi.

Başkan zencirci “sözümü tuttum bilgisayarımı hediye ettim ama başarılı olacağına dair de sözümü aldım”

Gergin skolyoz hastası Hasret Demirkıran’a bilgisayarını hediye eden Başkan Zencirci ben sözümü tuttum o da sözünü tutacak başarılı olacak dedi. Zencirci “Ziyaretiyle bizleri mutlu eden 10 . Sınıf öğrencimiz Hasret’e kendi bilgisayarımı hediye edeceğime dair söz vermiştim. Sözümüzü yerine getirdik. Ama başarısını sürdüreceğine dair de söz aldık. Aynı zamanda Gergin Skolyoz tanısı konan ve bu hastalıkla mücadele eden genç kardeşimiz için 6 Mayıs’ta Belediyemiz Konferans Salonunda bir konser düzenleyecek ve tüm geliri tedavisinde kullanacağız. Bundan sonraki süreçte de onun güzel bir geleceğe adım atması için her türlü desteği sağlayacak, yanında olmayı sürdüreceğiz. Güzel günlerde kullanman dileğiyle Hasret.