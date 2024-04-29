Eğitim-iş İzmir 3 No'lu Şube Bayraklı temsilciliği işyeri temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. İZMİR (İGFA) - Yapılan toplantıda yeni temsilcilik yönetimi eski temsilcilik yönetimine ayrıca emekli olanlara katkıları için hem teşekkür edip hem de plaket sundular.



Yapılan toplantıda sendikal mücadelenin yeni görevler beklediğine vurgu yapılarak emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelenin yükseltilmesi MEB'in yeni müfredat programı ile ilgili olarak sınıflar bizimdir, öğrencilerimizi Cumhuriyet ve Mustafa Kemal'in değerleri ile yetiştireceğiz mesajı verildi.



İşyeri temsilciliğinin önemli bir görev olduğunu sendikal örgütlenme çalışmalarının arttırılması ve yeni etkinliklerin yapılması gerektiği vurgulandı.



1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde alanlara çağrı yapılarak toplantı sona erdi.

