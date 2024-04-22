İncirliova’nın istasyon altı mahallelerinde doğalgaz dağıtım çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlanması ile yukarı mahalleler için yapılacak çalışmaların tarihi merak konusu olmuştu. Başkan Kaya’nın 31 Mart yerel seçimlerinde, seçim vaatleri arasında yer alan istasyon üstü mahallelere doğalgaz dağıtımının sağlanması çalışmaları Başkan Kaya’nın ikinci defa göreve gelmesinin ardından hızlı bir şekilde başladı. İlk olarak 345 hanenin başvuruda bulunduğu Gerenkova Mahallesinde başlatılan kazı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve hanelere doğalgaz bağlantılarının yapılması hedefleniyor.



Başkan Kaya incelemelerde bulundu



Başkan Kaya Gerenkova Mahallesi’nde başlayan yeni doğalgaz hattı kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallenin birçok yerinde aynı anda başlanılan çalışmaları görmek üzere, kazı alanlarını tek tek ziyaret eden Başkan Kaya, vatandaşlar ile de bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Kaya mahallede kurulan mobil başvuru noktasını da ziyaret ederek firma yetkililerinden doğalgaz başvurularına ilişkin son bilgileri aldı.



“İlçemizde doğalgazı yaygınlaştıracağız”



İncelemelerin ardından doğalgaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne İncirliova’da doğalgazın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm girişimleri gerçekleştiriyoruz. İstasyon altı mahallelerimizde büyük oranda doğalgaz çalışmalarımızı tamamladık. Bu mahallelerimizde büyük bir fedakarlık yaparak yeni doğalgaz bağlantısı yapılan noktalarda bozulan yollarımızın onarım ve yenileme işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yukarı mahallelerimize doğalgaz dağıtımı için çalışmalarımıza da Gerenkova Mahallemiz ile başlanıldı. Kısa sürede bu mahallemizde de vatandaşlarımızın doğalgaz kullanımına başlamalarını sağlayacağız. Sırası ile diğer mahallerimizi de bu hizmet ile buluşturarak ilçemizde doğalgazı yaygınlaştıracağız.” ifadelerine yer verdi.





Başkan Kaya'dan teşekkür

Açıklamalarına teşekkür ile devam eden Başkan Kaya, "Doğalgazın ilçemizde yaygınlaşması ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi ile ilgili bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Alparslan Bayraktar ile bizlere her konuda destek olan TBMM KİT Komisyonu Başkanımız AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sn. Mustafa Savaş, ile AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Sn. Seda Sarıbaş ve Sn. Ömer Özmen’e, kurum müdürlerimiz ve çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.