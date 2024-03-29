İletişim Başkanlığı, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyat tabelalarına ilişkin güncellemeye yönelik herhangi bir talepte bulunulmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - “Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi.” iddiası ile ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.