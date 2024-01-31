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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesine kazandırılacak olan İtfaiye Amirliği hizmet binasında çalışmalar hızla devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek ve teknik ekipler ile birlikte Akhisar ilçesinde yapımı devam eden İtfaiye Amirliği hizmet binasında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından inşaatın durumu hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Akhisar’a yeni itfaiye amirliği hizmet binası kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda teknik ekibimizle birlikte incelemelerde bulunduk. 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane ve giyinme-soyunma odalarının yer alacağı bina inşaatında betonarme imalatlar ve çelik çatı montajı tamamlandı. Duvar çalışmaları devam ediyor” dişe konuştu.