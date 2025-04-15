Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 6. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. Büyük heyecana sahne olan yarışmada, minik öğrenciler ödüllerini kent protokolünün elinden aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın geleceği olan minik öğrenciler 6. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda hünerlerini gösterdi. Türkan Göktürk İlkokulu’nda düzenlenen 6. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri birçok oyunda ter döktü.

Törene Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. İlçe genelinde okullarını temsilen yarışmaya katılan ilkokul öğrencileri; Motif, Küre, Abluka, Pentago ve Equilibrio yarışmasında ter dökerken, ortaokul öğrencileri de; Mangala, Küre, Abluka, Kulami ve Pentago oyunlarında başarı göstermek için çaba sarf etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, amaçlarının öğrencilerin kişisel ve zihinsel girişimlere destek vermek olduğunu belirtti.

Kaymakam Önal ise, geleceğin gözbebeği olan çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları kendilerine güvenli bireyler yapmak için inanılmaz faaliyetler yapıldığına dikkati çekere, bu yarışmanın gerçekleşmesinde emeği olanları tebrik etti.

Daha sonrasında okullarını temsilen turnuvaya gelen minik öğrenciler, kendi oyunlarında başarıya ulaşmak için ter döktü. Gün sonunda ise dereceye giren öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

6. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.