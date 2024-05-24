Konya’da faaliyet gösteren, Aliya İzzetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, aldığı, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin kararı geçte olsa memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.KONYA (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi yönündeki istenilen karar tasarısını kabul etti.

Modern dünyanın utanç vesikalarından biri olan Srebrenitsa soykırımının acısı hala tazeliğini koruyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en vahşi katliam Srebrenitsa'da yaşandı. 1995 Temmuz ayında dört bir tarafından kuşatılmış açlık ve hastalıklarla boğuşan Srebrenitsa'da on binlerce masum insanın çaresizlik içinde seslerini duyurabilme mücadelesi verdi.

Konya’da faaliyet gösteren, Aliya İzzetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olarak ilan edilmesini geçte olsa memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

29 YIL ÖNCE SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.