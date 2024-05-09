Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosunun seri üretimine geçildiANKARA (İGFA) - TCG Preveze Denizaltısı tarafından 2023'ün son günlerinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarıyla sergileyen AKYA Torpidosu için seri üretimine geçildi.

Haberi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosunun denizaltılarına teslimatına başlandığını bildirdi.