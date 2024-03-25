AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ilçe ilçe, mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Akşehir, Seydişehir, Beyşehir ve Çeltik ziyaretlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğini anlatan Akyürek, “Konya'mız, bir bütün olarak dünden bugüne çok önemli mesafe aldı. İlçelerimizle birlikte bu eser ve hizmet siyasetimiz güçlenerek devam edecek. Sizlerin desteğiyle Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ilçe ilçe, mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Akşehir, Seydişehir, Beyşehir ve Çeltik ziyaretlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğini anlatan Akyürek, “Konya'mız, bir bütün olarak dünden bugüne çok önemli mesafe aldı. İlçelerimizle birlikte bu eser ve hizmet siyasetimiz güçlenerek devam edecek. Sizlerin desteğiyle Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 31 Mart Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşehir, Seydişehir, Beyşehir ve Çeltik ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Akyürek, AK Parti belediyeciliğini anlatarak vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

“KONYA'MIZ DÜNDEN BUGÜNE ÇOK ÖNEMLİ MESAFE ALDI”

Yerel seçimlerin, ülkemizin her köşesindeki kalkınma ve ilerleme sürecini şekillendirecek önemli bir dönemeç olduğuna dikkat çeken Akyürek, “Hamdolsun, biz buralarda, şehrimizin her bölgesinde hizmet üretmeye gayret gösterdik. Belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, Konya’mıza samimi bir şekilde katkı yapmaya gayret gösterdik. Konya'mız, bir bütün olarak dünden bugüne çok önemli mesafeler aldı. İlçelerimizle birlikte bu eser ve hizmet siyasetimiz güçlenerek devam edecektir" dedi.

“TÜRKİYE VİZYONU BELEDİYECİLİĞİNİ HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Akyürek, “Cumhur İttifakı adaylarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin ihtiyacına en iyi şekilde cevap verecek, şehrimizi ve ilçelerimizi daha yaşanabilir hale getirecekler. Bugün bizlere verilen destek ve güvenin farkındayız. Bu destekle, sizlerin beklentilerine layık olacak, Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Akyürek, Seydişehir Demirciler Sanayi esnafı ve merkezdeki vatandaşlarla hasbihal ederek talepleri dinledi. Akşehir’de teşkilat mensupları ve vatandaşlarla buluşan; daha sonra Beyşehir ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Akyürek, Çeltik ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde de vatandaş ve esnafla bir araya geldi.