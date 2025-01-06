Alanya Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunu ‘Prömiyer Partisi’ adlı oyunu ile açtı. Ocak ayından bu yana sahnelenen ‘Aşk Bir Şey Değildir’, ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’, ‘Kadınlar Filler ve Saireler’, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’, ‘Prömiyer Partisi’ ve ‘Bir Acayip Resmigeçit’ oyunlarıyla yaklaşık 10 bin izleyiciye ulaşıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) Ocak ayından itibaren sahnelediği oyunlarla binlerce tiyatroseveri bir araya getirdi. 12 kez sahnelenen ‘Aşk Bir Şey Değildir’ adlı oyun büyük ilgili toplarken ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ oyunu 8 kez izleyici ile buluştu. ‘Kadınlar Filler ve Saireler’ oyunu 4, ‘Yaşlı Adam ve Deniz' 14, ‘Prömiyer Partisi’ 2 ve ‘Bir Acayip Resmigeçit’ ise 4 kez oynandı.

YIL İÇİNDE 3 TURNE

Yurt içi ve yurt dışı turneleri gerçekleştiren Alanya Belediye Tiyatrosu, 2024 yılında ilk olarak 9. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'ne katıldı. 14 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında Adana’da düzenlenen festivalde, 17 farklı şehir tiyatrosunun oyunları sahnelendi. Festivalde yer alan Alanya Belediye Tiyatrosu, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ adlı oyunu ile Adanalı sanatseverlerle buluştu. ABT, Kazakistan’ın Çimkent kentinde 6-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne de katıldı. Festivalde, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ oyunu sahnelendi. Adana ve Kazakistan turnelerinin ardından 12. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ne katıldı. 31 Şehir tiyatrosu arasında yer alan ABT’nin sahnelediği ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ adlı oyun, izleyicilerden tam not aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ KAZANANI ABT’DEN

Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde sahne alan, Türkiye’den davet alan tek ekip olan ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Alanya Belediye Tiyatrosu, ekibi ve performansıyla büyük alkış aldı. Oyuncu Fırat Onur Deniz, en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

TİYATRO GÖSTERİLERİ YENİ YILDA DA DEVAM EDİYOR

Halkın keyifli vakit geçirmesini sağlayan tiyatro gösterileri 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Sanatseverler için ocak ayı içerisinde Alanya Kültür Merkezi’nde saat 20.00'de sahnelenecek oyunlar ise şöyle; ‘Bir Acayip Resmigeçit’ 10-11 Ocak, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ 17-18 Ocak, ‘Bir Acayip Resmigeçit’ 24-25 Ocak, ‘Prömiyer Partisi’ 31 Ocak–1 Şubat.