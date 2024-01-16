Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan Sammy Ali, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul’da düzenlenen 'Kartel-4' operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.ANKARA (İGFA) - Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.
Uyuşturucu madde ticaretinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.
Söz konusu operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.