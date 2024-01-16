Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan Sammy Ali, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul’da düzenlenen 'Kartel-4' operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.ANKARA (İGFA) - Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.

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Uyuşturucu madde ticaretinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.

Söz konusu operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1747123027744071963