"Birçok suçtan yargılanan Andrew Tate'in İstanbul'da olduğuna dair paylaşım yaptığı" iddiası İletişim Başkanlığı'nca yalanlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayımladığı dezenformasyon bülteni yayımladı.

Bültende bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak suçlarından yargılanan Andrew Tate, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair bir paylaşım yaptı" şeklindeki iddiaların manipülasyon içerdiği bildirildi.

Andrew Tate'in en son Türkiye'ye 14 Mart 2021'de giriş yaptığı ve 15 Mart 2021'de ülkeden ayrıldığının tespit edildiği belirtilen bültende, "Tate'in ülkemize giriş yaptığı tarihte hakkında kırmızı bülten ve tahdidinin olmadığı belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın iddiaya konu fotoğrafı Beşiktaş'taki bir otelin alt katında bulunan bir restoranda 2 yıl önce kaydettiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca şahıs, İstanbul'da kaydedilen fotoğrafını iddia edildiği gibi, 'İstanbul'da olduğu' yönünde bir notla değil 'şehri tahmin et' notuyla paylaşmıştır." ifadeleri yer aldı.