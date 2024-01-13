Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 5 farklı iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar arasında 2024 yılı personel maaş artışı için ek protokol töreni gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi personelini enflasyona karşı ezdirmemek için yüzde 70 oranında zam yapıldığını belirten Mansur Yavaş, “Biz bir aileyiz’ derken hiçbir zaman boşuna konuşmadık" dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 5 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Belediye-İş, Demiryol-İş, Tezkoop-İş, Güvenlik-İş ve Öz Gıda-İş sendikaları arasında daha önce imzalanan TİS’e ek olarak yapılan protokol ile 2024 yılında uygulanacak maaş oranları belirlendi.

İmza töreni öncesinde Atatürk Spor Salonu’nu aileleriyle birlikte dolduran personel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı davul-zurna eşliğinde ve “Ankara seninle gurur duyuyor”, “İşte Başkan, işte Ankara” sloganlarıyla karşıladı.

“İŞ BARIŞI SAĞLANDI, EŞİT ÜCRET ANLAYIŞI GETİRİLDİ”

Konuşmasına ‘mesai arkadaşlarım’ dediği Büyükşehir Belediyesi personelinin yeni yılını kutlayarak başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve gelmeden önce ‘personeli işten çıkaracaklar’, ‘maaş bile ödeyemezler’ gibi iftiralarla seçim kampanyası yürütenler vardı. Biz hiçbir personelimizi siyasi nedenlerle işten çıkarmadık, ekmeğini emeği ile kazanan herkesin yanında olduk, maaşları ise bir gün bile geciktirmedik. Hatta hatırlarsınız, işi daha da ileriye götürüp ‘su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak, faturaları DHKP-C’liler getirecek’ demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayaçları okuyan da, faturaları getiren de Ankara’nın tertemiz vatan evlatlarıdır” dedi.

Personelin iş hayatında olumlu yönde değişiklikler yaptıklarını kaydeden Mansur Yavaş, şunları söyledi: “Eskiden kişiye özel oluşturulan ve aynı işi yapıp farklı ücretler tanımlanan 1970 unvanı, yani 1970 farklı maaşı ortadan kaldırdık, 38 kadroya indirdik. Bu durum 25 yıldır süren aşırı kadrolaşmayı sadeleştirirken iş barışını da sağlayarak eşit işe eşit ücret anlayışını getirmiştir. Bunun ardından yetkili sendikalarımız ile varılan anlaşma ile öncelikle maaş ve sosyal hakları düzenledik. Eskiden sendikalarla toplu iş sözleşmeleri söz konusu değildi. Dönemimizde eşitlik ve adalet tesis edildi, çalışma barışı sağlandı. Eski dönemde belediye şirketlerimiz ile imzalanan sözleşmelerde bayram ikramiyelerinde de farklı uygulamalar mevcuttu. Kimi personel için ikramiye dahi yokken, kimi personele 13 yevmiye, kimine ise 26 yevmiye veriliyordu. Bazen personelimize bayram ikramiyesi olarak gıda kolisi de verildiğini biliyoruz. Biz ise, bayram ikramiyesini her bir mesai arkadaşımız için eşitleyerek yıllık 48 yevmiyeye çıkardık.”

Personelin 40 derece sıcaklıkta mitinglere ve siyasi parti toplantılarına zorla götürüldüğünü hatırlatan Yavaş, “Aile eşrafından birine kurulan futbol kulübü için tezahürat ezberletiliyordu. Biz geldik, çalışanlarımıza ‘ailemiz’ dedik ve hepsini bir devlet kurumu çalışanı kimliğine getirdik. İşte yönetim anlayışımızdaki en büyük fark budur. Ayrıca, geçmiş dönem tek sendika ile yapılan toplu iş sözleşmelerinde bulunmayan aile yardımı, gıda yardımı, eğitim yardımı, risk primi gibi sosyal hakları tanımladık ve personelimize ek gelir kalemleri sağladık” dedi.

“DAYANIŞMA DESTANI YAZAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN ELBETTE YANINDA OLACAĞIZ”

Konuşmasında 2023 yılının temmuz ayında maaşlara ilave iyileştirme yapıldığını hatırlatan Yavaş, “Temmuz ayından günümüze kadar olan enflasyon farkını vereceğimize söz vermiştik. TÜİK verilerine göre Temmuz’dan günümüze kadar enflasyon oranı yüzde 37,57 arttı. Toplu iş sözleşmemizde ise yüzde 40 artış öngörülüyordu. Tüm bu olumsuz şartlara kayıtsız kalamazdık. ‘Biz bir aileyiz’ derken hiçbir zaman boşuna konuşmadık. Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden tüm Türkiye’ye bir dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın elbette yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“BEKLEDİLER Kİ BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ İLE İŞÇİLERLE KARŞI KARŞIYA GELSİN”

EYT düzenlemesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yavaş, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl EYT’lileri asla emekli etmeyeceğini söylemişti. ‘Seçim kaybı olsa dahi EYT düzenlemesini çıkarmayacağım’ demişti. Ancak seçim yaklaşırken kanunlaştırıldı ve 6 bin 800 civarında EYT’limiz var. Bunların kıdem tazminatı söz konusu oldu. Şu ana kadar 2 milyar lira ödeme yapmak durumunda kaldık. Halbuki 2022 yılının sonunda bütçemizi hazırlarken EYT’lilere ayrılmış 1 kuruş dahi yoktu. Ayrıca, 6 Şubat depreminden sonra 600 milyonun üzerinde harcama yaptık. O da 2023 bütçesinde hiçbir kalemde yoktu. Belediye Meclisinde tüm ilçe belediye başkanları aynı durumla karşı karşıya kaldıkları için gittiler kredilerini çektiler, ödemeye çalıştılar. Ancak Büyükşehir Belediye Meclisine gelince bu durumu bilmelerine rağmen 8 aydır bekletiyorlar. Bir yandan da ‘EYT’lilerin kıdem tazminatını neden geç ödüyorsunuz’ diyorlar. İstiyorlar ki işçiyle karşı karşıya kalalım. Buna rağmen EYT’lilerin tüm tazminatlarını ödedik. Şimdi yeni emekli olanlar olursa elbette onları da ödeyeceğiz. Bu durumu bilmelerine rağmen kredi talebini orada bekletiyorlar. Bekliyorlar ki Büyükşehir yönetimi işçilerle karşı karşıya gelsin.”

“ŞİMDİLİK YÜZDE 70”

Atatürk Spor Salonu’nu dolduran personele “Yüzde kaç bekliyorsunuz?” diye soran Başkan Mansur Yavaş, “Şimdilik yüzde 70 zam yapıyoruz. Bunu söylerken, bunun da bu enflasyonist ortamda eriyeceğinden hiç şüphem yok ama daima yanınızda olacağız. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir” dedi. 2023 yılının ocak ayında yapılan yüzde 45 ve temmuz aylarında yapılan ortalama yüzde 36 iyileştirme üzerine yapılan yüzde 70’lik zam ile bir yılda yüzde 151 oranında zam yapıldığını belirten Mansur Yavaş, “Ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum; yemek ücretleri 2 bin 860 liradan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen tutarın en üst limiti olan aylık 4 bin 862 liraya yükseltilmiştir. Yüzde 70 zam oranı ise tüm sosyal yan haklara da uygulanmıştır” diye konuştu.

Ek dersli personelin ücretleri ile ilgili de bilgi veren Yavaş, “Mevzuat gereği memur maaş kat sayılarıyla bağlantılı olarak belirleniyor. Bu yüzden farklı bir yöntem arayışı ve mevzuat değişikliği talebimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdık. Bakanlık’tan bizlere şifahi olarak bir mevzuat çalışması yapıldığı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildiği iletildi. Sonucu takip edeceğiz, ek dersli personelimizin de yanında olmak için tüm yasal yolları deneyeceğiz. Onların da mağduriyetini ortadan kaldıracağız. 180 kişilik kadrolu işçilerimizle ilgili olarak ise, toplu iş sözleşmemizin ilgili maddesi gereği bir yıllık enflasyon farkı kadrolu işçilerimizin ücretlerine Şubat ayında yansıtılacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİR KAVŞAĞIN BİRKAÇ YIL DAHA OLMAMASIYLA ANKARA BİR ŞEY KAYBETMEZ”

Enflasyonun düşmemesi durumunda maaşlarda erime olacağının farkında olduklarını belirten Yavaş, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Eğer enflasyon düşmezse elbette ki maaşlarınızda erime olacak. Kira fiyatları yükseldi. Gerçekten ekonomik durum zorlaştı. Ancak ben olaya şöyle bakıyorum; sadece mesai arkadaşlarım değil büyük ailem dediğim Ankara’da da bu konularda mağduriyet çok fazla. Diyorum ki, bugün olmayan bir kavşağın, birkaç yıl daha olmamasıyla Ankara bir şey kaybetmez. Ancak onlara harcayacak ödeneği de Ankara’da sosyal destek alan ailelere döndürüp onları da aç ve açık da bırakmayacağız. Onların çocuklarının da diğer arkadaşları gibi eşit eğitim almaları için, soğukta donmamaları için çalışmalarımız devam edecek.”