Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya devam ediyor. Sağlanılan kırsal desteklerle öncelikle Başkentli genç girişimciler hayvan yetiştiriciliğine teşvik ediliyor bir yandan da ekonomilerine katkı sağlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yılda başlattığı ‘mısır silajı’ desteği ilçe ilçe devam ediyor. Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan ve Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya devam ediyor.

Hayvan üreticilerine yönelik başlatılan ve yüzde yüz hibeyle 24 ilçede dağıtılmaya başlanan mısır silajı desteği Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinden sonra Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı’da da üreticiden yoğun ilgi gördü.

KAHRAMANKAZAN VE ELMADAĞ DESTEK SAYESİNDE SİLAJ EKSİĞİNİ KAPATIYOR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan’da hayvan yetiştiriciliği yapan 14 kişiye 29,5 ton, Elmadağ’da ise 38 kişiye 87,5 ton mısır silajı desteği sağlandı.