Bursa Osmangazi Belediyesi, vatandaşları tarımsal üretime teşvik etmek ve sağlıklı gıdaya ulaşım noktasında farkındalık oluşturmak adına ata tohumlardan üretilen on binlerce domates ve biber fidesini dağıttı.BURSA (İGFA) - Tarımın ve üreticinin güçlenmesi konusunda önemli adımlar atan Osmangazi Belediyesi, atalık tohum kullanımının yaygınlaşarak geleceğe taşınması adına da çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Vatandaşları balkon ve teraslarda tarım yapmaya teşvik etmek isteyen Osmangazi Belediyesi, ata tohumlardan üretilen domates ve biber fidelerini vatandaşlara dağıttı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen fide dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlçe sakinleri fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen fide dağıtımına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

Standın başına geçerek vatandaşlara fide dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Çiftçilerimiz çok zor koşullarda üretim yapıyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Üretim sonucunda elde edilen kazanç ise çok düşük. Vatandaşlarımızı tarımsal üretime teşvik etmek ve küçük üreticiyi desteklemek adına 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde ata tohumlardan üretilen domates ve biber fidelerini dağıtıyoruz. Atalık tohumlarımızın yaygınlaştırılması çok önemli. Atalık tohumlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız önemli değerlerimiz olarak görüyoruz. Dağıttığımız fideleri alarak toprakla buluşturacak olan vatandaşlarımıza da üretime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, sadece çiftçilerin değil halkın da bahçe ve balkonlarda tarımsal üretim yapmasına katkı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.