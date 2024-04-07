Ankara Fashion Week 7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Fashion Week son gününde yapılacak olan Models of Turkey Güzellik Yarışması için başvurular başladı.

Türkiye’nin en eski ve en prestijli yarışmalarından biri olan Models of Turkey’de her sene olduğu gibi jüride ünlü isimler ve Ankara’nın bilinen simaları yer alacak.

Moda Magazin TV'den canlı yayınlanacak olan Models of Turkey Güzellik yarışmasında bu yıl 'Halk Güzeli' kategorisinde sosyal medya oylaması da yapılacak. Dünya çapında bir çok yarışmaya Türkiye adına adaylar gönderen Models of Turkey bu güne kadar güzelleri ile 4 Dünya birinciliğini kazandı.

Haziran ayının ilk haftasında yapılacak yarı finalde yarışmaya katılacak 20 aday eski güzeller tarafından seçilecek.

Bu yılın şanslı adayları 9 Haziran günü Meyra Palace’da düzenlenecek yarışmada Jüri karşısına çıkacaklar.