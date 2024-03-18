Yerel Seçimlere 2 hafta kala Marmaris’te; Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın herkese kucak açan ana sloganı: “Sen Ben Biz, Hepimiz Marmaris!” söylemi dillerde dolaşırken; Son 20 yıldır CHP’li Belediye Başkanıyla yönetilen Marmaris’te, Cumhur İttifakı Başkan Adayı Yazıcı, favori konuma geldi.AJANS CANKA / MUĞLA (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine 2 hafta kala; AjansCANKA olarak çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz seçim öncesi son anketimizde, ““Marmaris Belediye Başkanı kim olmalı?”sorgulaması yaptık.

İlçe Seçim Kurulunda resmiyet kazanmış adaylar: “Cumhuriyet Halk Partisi - Acar ÜNLÜ, Cumhur İttifakı - Serkan YAZICI, İYİ Parti - Ali ACAR, Türkiye İşçi Partisi - Tanla SÖYLEMEZ, Bağımsız Türkiye Partisi - Abdullah PEKER, Demokratik Sol Parti - Hatice ÖBEKLİ, Demokrasi ve Atılım Partisi - Nazım ÇELİK, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Ayşe İNANMAK, Halkın Kurtuluşu Partisİ - Ayça ORAL, Hür Dava Partisi - Zeynep CENGİZ, Millet Partisi - Aysel KARTAL, Saadet Partisi - Birkan SERTCAN, Vatan Partisi - İlyas YILMAZ, Yeniden Refah Partisi - Ali SÜMENOĞLU, Zafer Partisi - Deniz ÇELİK ve Bağımsız Aday - Metin GÜLDÜZ.” Olmak üzere 16 Belediye Başkan Adayını oylamaya sunduk.

12 - 17 Mart tarihleri arasında tamamlanan ; 5300’den fazla kişinin okuduğu, toplamda 2450 kişinin Oy kullandığı anketimiz sonucunda ilk 3 sıralama: Cumhur İttifakı Adayı Serkan YAZICI 889 Oy ( Yüzde 36),

CHP Adayı Acar ÜNLÜ 739 Oy ( Yüzde 30), Ve İYİ Parti Adayı Ali ACAR 670 Oy ( Yüzde 27) şeklinde oluştu.

Sıralamada; Zafer Partisi - Deniz ÇELİK 106 Oy ( Yüzde 4), TİP - Tanla SÖYLEMEZ 26 Oy (Yüzde 1), Bağımsız Aday Metin GÜLDÜZ 13 Oy aldı. Diğer adaylar da Yüzde 0 - 1 arası oranlarla, toplamda Yüzde 2’de kaldı.