Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, İSKİ’de düzenlenen Dijital Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısında, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, geçtiğimiz pazartesi günü İSKİ’de düzenlenen Dijital Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısına katılarak, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

Geçmiş dönem Yenimuhacır Belediye Başkanı Recep Ordu, İl Genel Meclis Üyesi Aladdin Öztürk, CHP Yenimuhacır Belde Başkanı Ahmet Oğuz ve geçmiş dönem Keşan Meclis Üyesi Yüksel Alioğlu da toplantıya katıldı.

Kıral, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa’dan beldemize destek sözü aldık. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan’a misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.